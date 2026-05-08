Moscova, vizată de drone chiar după intrarea în vigoare a armistițiului: 20 aparate de zbor fără pilot, interceptate
Drone/Arhivă foto
Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat vineri că 20 de drone au fost doborâte de apărarea antiaeriană rusă începând de la ora 00:00, momentul intrării în vigoare a armistițiului unilateral de două zile instituit de Rusia cu ocazia comemorării Zilei Victoriei din cel de-al Doilea Război Mondial.
Potrivit mesajelor publicate de Sobianin pe rețeaua de socializare rusească Max, inițial au fost raportate trei drone distruse în apropierea Moscovei, însă numărul a fost actualizat pe parcursul nopții, ajungând la 20.
Atacurile au avut loc în contextul pregătirilor pentru 9 mai, una dintre cele mai importante sărbători laice din Rusia, când este marcată victoria asupra Germaniei naziste. Autoritățile ruse au decretat un armistițiu unilateral pentru vineri și sâmbătă, însă tensiunile militare au continuat, în pofida apelurilor la calm.
