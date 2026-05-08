Donald Trump dă ultimatum UE: acord comercial până pe 4 iulie sau taxe mai mari

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că Uniunea Europeană trebuie să ratifice acordul comercial cu Washingtonul până pe 4 iulie, altfel blocul comunitar va fi lovit de tarife vamale „mult mai mari”.

Trump a spus că a discutat despre această problemă cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi, potrivit unei postări pe platforma sa Truth Social, a fost „de acord să îi acorde timp până la cea de-a 250-a aniversare a ţării noastre", relatează The Guardian. În caz contrar, spune Trump "din păcate, tarifele lor vamale vor creşte imediat la niveluri mult mai ridicate”.

Sărbătoarea de 4 iulie din acest an marchează 250 de ani de la declararea independenţei coloniilor americane faţă de dominaţia britanică.

Contextul negocierilor și stadiul actual

Von der Leyen a declarat joi că blocul comunitar a făcut „progrese bune” pentru ratificarea acordului până la începutul lunii iulie. „Rămânem pe deplin angajaţi, de ambele părţi, în implementarea acestuia”, a adăugat ea pe platforma X.

Istoricul acordului comercial și nemulțumirile SUA

Blocul comunitar, format din 27 de state membre, şi SUA au încheiat un acord în luna iulie a anului trecut, stabilind tarife de 15% pentru majoritatea produselor europene. Însă Trump s-a declarat nemulţumit de ritmul implementării acordului.

Situaţia s-a complicat după ce Curtea Supremă a SUA a decis în februarie că Trump şi-a depăşit atribuţiile atunci când a impus o gamă largă de tarife vamale, inclusiv asupra UE. Administraţia Trump a introdus ulterior temporar o taxă de 10%, în timp ce încearcă să găsească soluţii mai durabile pentru refacerea agendei sale comerciale.

Regimul tarifar pentru sectorul auto

Totuşi, decizia instanţei nu a afectat tarifele sectoriale, precum cele aplicate automobilelor, care, conform acordului cu UE, au fost reduse la 15%.

Escaladarea tensiunilor și amenințarea cu noi taxe

În condiţiile în care acordul aşteaptă încă aprobarea statelor membre UE, Trump a promis săptămâna trecută că va majora taxele pentru automobilele şi camioanele europene la 25%, acuzând blocul comunitar că nu şi-a respectat partea sa din înţelegere.

Cipru, care deţine preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene, a declarat că doreşte să menţină „un impuls pozitiv” în discuţiile cu eurodeputaţii programate pentru 19 mai.