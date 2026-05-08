„Străzi deschise”, suspendat în acest weekend din cauza marilor evenimente din Capitală

Primăria Capitalei a anunțat că în acest weekend nu va avea loc evenimentul „Străzi deschise”, din cauza organizării a două manifestări de amploare: Bucharest Half Marathon și Bucharest Food Truck Festival.

Reprezentanții administrației locale au explicat că decizia a fost luată pentru a evita blocajele majore în trafic și suprapunerea restricțiilor rutiere. „Nu vrem să creăm haos în oraș”, au transmis autoritățile.

Semimaratonul Internațional București 2026, organizat în cadrul Anului Nadia, se va desfășura pe 9 și 10 mai și va impune închiderea mai multor artere importante din Capitală. Sâmbătă vor fi restricții pe Bd. Unirii, Splaiul Independenței și Bd. Libertății, iar duminică se vor închide și Șos. Kiseleff, Calea Victoriei, Str. Buzești, Str. Vasile Pârvan și Bd. Regina Elisabeta.

În paralel, pe Șos. Kiseleff va avea loc Bucharest Food Truck Festival, organizat la solicitarea Ambasadei Spaniei, unde vizitatorii vor putea degusta preparate internaționale, inclusiv o paella uriașă. Accesul rutier va fi restricționat în zona cuprinsă între Str. Arh. Ion Mincu și Piața Victoriei, precum și pe Str. Monetăriei.

Din cauza restricțiilor, aproximativ 30 de linii de transport public vor avea trasee modificate pe durata weekendului. Societatea de Transport București va introduce și trei linii navetă temporare pentru a facilita deplasarea călătorilor. Traseele actualizate pot fi consultate pe site-ul STB și în aplicația InfoSTB.