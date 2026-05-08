Părinți din Dej, obligați să ceară ordin de protecție împotriva propriului fiu de 17 ani, după un scandal legat de droguri

Doi părinți au ajuns să solicite în instanță ordin de protecție împotriva propriului copil, un adolescent în vârstă de 17 ani. Potrivit declarațiilor făcute în fața autorităților, băiatul ar fi devenit dependent de substanțe interzise, ar fi abandonat școala și ar avea un comportament violent, care le pune în pericol siguranța.

Părinții se tem de propriul copil

Familia susține că tensiunile au escaladat în ultimele luni, iar părinții trăiesc într-o stare continuă de teamă din cauza reacțiilor agresive ale fiului lor. Ultimul incident, care a determinat intervenția poliției, s-a produs la finalul lunii aprilie 2026, după ce mama adolescentului ar fi descoperit droguri asupra acestuia.

Conform informațiilor prezentate în dosar, femeia a decis să apeleze serviciul de urgență 112, iar reacția minorului ar fi fost una violentă. Speriată de comportamentul băiatului, aceasta a cerut ajutorul oamenilor legii.

După intervenție, autoritățile au dispus emiterea unui ordin de protecție provizoriu și internarea adolescentului la Clinica de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca.

Băiatul este dependent de droguri

Audiat de la distanță, minorul a recunoscut conflictul cu mama sa și a explicat că a reacționat violent din teamă că va fi denunțat la poliție după descoperirea drogurilor.

Adolescentul a declarat în fața instanței că au mai existat conflicte în familie și a admis că consumă substanțe psihoactive încă de la vârsta de 14-15 ani. Totodată, acesta a spus că nu își dorește să urmeze un program de dezintoxicare într-un centru specializat.

Dosarul se află acum pe rolul Judecătoriei Dej, după ce părinții au cerut transformarea ordinului provizoriu într-o măsură de protecție pe termen mai lung. La momentul audierilor, băiatul era internat în continuare în unitatea medicală din Cluj-Napoca.