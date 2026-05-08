Restricţii de circulaţie pe DN67C, pentru desfăşurarea competiţiei ”Transalpina Challenge” 2026

Sunt restricții de circulație vineri și sâmbătă, pe DN67C, pentru desfășurarea competiției ”Transalpina Challenge” 2026, anunță CNAIR.

"În perioada 8-9 mai 2026, circulaţia rutieră va fi închisă pe sectorul DN67C cuprins între km 16+000 - 22+000, în vederea desfăşurării competiţiei de automobilism sportiv", anunţă CNAIR.

Vineri, 8 mai

- circulaţia închisă între orele 08:00-13:30 şi 14:30-19:00

- deschis temporar între 13:30-14:30

Sâmbătă, 9 mai

- circulaţia închisă între orele 08:00-12:30 şi 13:30-19:00

- deschis temporar între 12:30-13:30

"Măsura este instituită pentru desfăşurarea în siguranţă a competiţiei, traficul urmând să fie reluat în intervalele menţionate şi după finalizarea evenimentului. Participanţii la trafic sunt rugaţi să respecte restricţiile instituite şi semnalizarea rutieră temporară", a mai transmis sursa citată.

