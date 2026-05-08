UE: Companiile aeriene trebuie să despăgubească pasagerii pentru anulările cauzate de scumpirea combustibilului

Apostolos Tzitzikostas a avertizat că operatorii aerieni sunt obligați să despăgubească pasagerii pentru zborurile anulate din cauza creșterii prețurilor la combustibil, deoarece această situație nu este considerată o „circumstanță extraordinară” conform legislației europene.

Într-un interviu acordat Financial Times , oficialul european a explicat că fluctuațiile prețului kerosenului fac parte din riscurile normale ale industriei aviatice, iar companiile aeriene nu pot evita obligațiile față de pasageri invocând costurile ridicate ale combustibilului.

„Prețul combustibilului pentru avioane este motivul pentru care sunt anulate zboruri, iar dacă acestea sunt anulate fără existența unor circumstanțe extraordinare, companiile vor fi obligate să ramburseze pasagerilor banii”, a declarat Tzitzikostas.

Comisarul european a respins, totodată, temerile privind o posibilă penurie de kerosen în Europa, susținând că Uniunea Europeană dispune de suficiente resurse pentru a menține aprovizionarea pe termen lung. Declarațiile sale vin după avertismente formulate de Agenția Internațională pentru Energie și de alți oficiali europeni, care au atras atenția asupra riscului unor probleme în alimentarea cu combustibil pentru avioane.

Potrivit lui Tzitzikostas, unele companii aeriene aleg să renunțe la anumite curse deoarece acestea nu mai sunt rentabile în contextul actual al dublării prețurilor la combustibil.

În ceea ce privește impactul asupra turismului, comisarul european consideră că efectele vor fi limitate. Deși numărul turiștilor veniți din Orientul Mijlociu sau care tranzitează regiunea este în scădere, turismul intern european ar urma să compenseze aceste pierderi.

Oficialul a subliniat că țările din sudul Europei ar putea fi mai puțin afectate, datorită atractivității lor turistice în sezonul estival. Totodată, el a făcut apel la prudență în comunicarea publică pentru a evita apariția panicii înaintea sezonului de vacanțe.