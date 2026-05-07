Românii care i-au speriat pe americani după o schemă de înșelăciune cu mașini. Cum funcționa metoda „ulei în motor”

Sursă: Realitatea.net

Trei români au fost arestați în Statele Unite ale Americii după ce ar fi pus la cale o schemă ingenioasă de înșelăciune care viza vânzătorii de autoturisme. Suspecții, identificați drept Ionuț Tănase, Marius Tănase și Gabi Tănase, sunt acuzați că au încercat să păcălească mai mulți proprietari de mașini folosind metoda cunoscută drept „ulei în motor”.

Cum acționau hoții?

Ancheta a fost deschisă după ce un locuitor din Placer County a reclamat o tentativă suspectă de cumpărare a mașinii sale. Bărbatul a povestit că cei trei pretinși cumpărători au încercat să-l convingă că autoturismul avea probleme tehnice grave.

Suspiciunile proprietarului au apărut în momentul în care comportamentul acestora a devenit neobișnuit, iar tranzacția a fost anulată înainte de finalizare. Ulterior, cazul a fost raportat autorităților.

Potrivit anchetatorilor, schema folosită de cei trei era una bine pusă la punct. În timp ce unul dintre suspecți distrăgea atenția vânzătorului, ceilalți sabotau mașina prin turnarea de ulei în diferite componente, precum vasul de expansiune al lichidului de răcire sau sistemul de evacuare.

În momentul pornirii motorului, uleiul producea fum dens, iar vehiculul părea să aibă defecțiuni serioase. În acest mod, suspecții încercau să obțină reducerea drastică a prețului autoturismului.

Metodele de manipulare ale românilor

Anchetatorii spun că victimele vizate erau în special persoane în vârstă, considerate mai vulnerabile în fața unor astfel de metode de manipulare. După cumpărarea mașinilor la prețuri foarte mici, acestea ar fi fost revândute ulterior pentru profit.

Cei trei români ar fi acționat în mai multe zone din California, inclusiv în Sacramento County, Napa County și Los Angeles, înainte de a fi capturați în Red Bluff.

În urma perchezițiilor , polițiștii au găsit în autoturismul suspecților aproximativ 11.000 de dolari cash și recipiente cu ulei folosite în presupusa schemă de fraudă. De asemenea, într-o locuință din Sacramento au fost descoperite acte ale unor vehicule, peste 22.000 de dolari și un autoturism furat.

Autoritățile americane i-au pus sub acuzare pentru tentativă de furt prin înșelăciune, fraudă împotriva persoanelor vârstnice, vandalism și conspirație. Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii încearcă acum să stabilească numărul exact al victimelor și amploarea întregii rețele.