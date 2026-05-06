Ce spun psihologii despre cei care uită numele persoanei pe care abia au cunoscut-o?
În spatele acestui obicei aparent banal se ascund procese mentale și emoționale care spun mai multe decât ai crede despre modul în care interacționezi cu ceilalți. Așadar, uitarea numelor nu este neapărat un defect, în unele cazuri, poate fi chiar un avantaj.
De ce uităm numele, dar ne amintim oamenii
Faptul că nu reții rapid numele cuiva nu înseamnă automat că ai o memorie slabă. De multe ori, atenția este orientată spre alte elemente ale interacțiunii. În loc să fixeze un detaliu formal, creierul prioritizează conversația, expresiile faciale sau tonul vocii, scrie Click.
Această tendință poate indica, paradoxal, abilități bune de comunicare. Persoanele care uită numele sunt adesea implicate activ în dialog și interesate de conexiunea autentică, nu doar de schimbul de informații. Cu alte cuvinte, sunt mai preocupate de esența persoanei din fața lor decât de eticheta acesteia.
Un alt aspect important este memoria vizuală. Studiile arată că mulți dintre cei care nu rețin numele au o capacitate excelentă de a recunoaște fețe. Această abilitate are rădăcini evolutive: recunoașterea rapidă a oamenilor era esențială pentru supraviețuire, cu mult înainte ca numele să devină relevante în societate.
Empatie și atenție la detalii subtile
Surprinzător pentru unii, uitarea numelor poate fi asociată și cu un nivel ridicat de inteligență emoțională. Cei care manifestă acest comportament tind să fie mai atenți la starea celuilalt, la limbajul nonverbal și la nuanțele emoționale ale interacțiunii.
Astfel, ei „citesc” dincolo de cuvinte, observând detalii fine pe care alții le pot trece cu vederea. În acest context, uitarea numelui devine mai puțin un minus și mai degrabă un semn că atenția este direcționată către ceea ce contează cu adevărat într-o relație: conexiunea umană.
