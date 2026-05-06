Cum să gătești sparanghelul. Un preparat crocant și surprinzător de rafinat

Dacă este sezonul sparanghelului și vrei să-l gătești altfel, merită să încerci varianta de tempura. Această tehnică transformă ingrediente simple în preparate spectaculoase, iar sparanghelul este ideal pentru un astfel de preparat.

Cu gustul său ușor dulceag și textura delicată, dar fermă, sparanghelul capătă o notă complet diferită atunci când este acoperit cu un strat subțire de aluat și prăjit rapid. Rezultatul este un contrast plăcut între exteriorul crocant și interiorul fraged, plin de prospețime.

Preparatul își are originile în Japonia, unde bucătăria pune accent pe echilibru și pe respectarea gustului natural al ingredientelor. În cazul tempurei, aluatul este foarte ușor și aerat, astfel încât nu acoperă aroma, ci o completează. Cheia reușitei constă în câteva detalii: apă foarte rece, amestec minimal și prăjire rapidă la temperatură ridicată.

Textura este punctul forte al rețetei. Fiecare fir devine crocant la exterior, dar rămâne suculent în interior. Datorită aspectului elegant, poate fi servit atât ca aperitiv rafinat, cât și ca garnitură.

Ingrediente:

1 legătură de sparanghel verde

100 g făină

50 g amidon de porumb

1 ou

180 ml apă foarte rece (poți adăuga cuburi de gheață)

un praf de sare

ulei pentru prăjit

Mod de preparare:

Începe prin a pregăti sparanghelul: spală-l bine și îndepărtează partea lemnoasă. Dacă tulpinile sunt mai groase, le poți curăța ușor pentru o textură mai fină.

Pentru aluat, bate ușor oul într-un bol, apoi adaugă apa foarte rece. Este important ca lichidul să fie rece pentru a obține textura specifică. Încorporează făina și amidonul, amestecând doar cât să se combine ingredientele — aluatul nu trebuie să fie perfect omogen.

Încălzește uleiul într-o tigaie adâncă până la aproximativ 170–180°C. Temperatura corectă este esențială pentru a obține o crustă crocantă fără exces de ulei.

Trece fiecare fir de sparanghel prin aluat și prăjește-l imediat, în serii mici, timp de 2–3 minute, până devine auriu. Scoate-l pe hârtie absorbantă pentru a elimina surplusul de ulei.

Tempura se servește imediat, cât este fierbinte și crocantă. Preparatul este ușor, aromat și transformă sparanghelul într-o experiență culinară elegantă.

Poate fi acompaniat de diverse sosuri, iar o alegere inspirată este chimichurri, un sos rece pe bază de verdeață.

Este o rețetă care impresionează prin simplitate, dar și prin rezultat — perfectă atunci când vrei ceva special, fără prea multă complicare.