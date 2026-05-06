Zi de doliu în lumea muzicală: a murit artista Liliana Cornilă Licor
Artistă moartă
Comunitatea artistică din Constanța este în doliu după dispariția Lilianei Cornilă Licor, una dintre cele mai cunoscute și apreciate personalități din domeniul artelor. Artista a avut o contribuție semnificativă în muzică, modă și arte vizuale, marcând generații întregi de tineri creatori.
O carieră dedicată artei și educației
Liliana Cornilă Licor a fost profesor de canto, design vestimentar, coregrafie și make-up, implicându-se activ în formarea noilor talente. Activitatea sa didactică s-a desfășurat și în cadrul Universității Ovidius din Constanța, la Facultatea de Arte, unde a contribuit la dezvoltarea mediului academic artistic.
De asemenea, a fost membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România și a fondat propria casă de modă, devenind un reper în industria creativă locală.
Un simbol al scenei culturale de la malul mării
De-a lungul anilor, artista a jucat un rol important în promovarea artei și culturii în Constanța. Prin proiectele sale și prin activitatea didactică, a inspirat numeroși tineri să își urmeze vocația artistică.
Dispariția sa a fost anunțată de Florentin Sîrbu, directorul Muzeului de Artă Populară Constanța, care a transmis un mesaj de regret în memoria artistei.
Citește și:
- 17:21 - Bulgaria analizează varianta reintroducerii serviciului MILITAR OBLIGATORIU
- 17:16 - Armata cheamă mii de rezerviști la instruire în mai multe județe. Autoritățile transmit un mesaj clar pentru populație
- 17:00 - Statul român a reevalut patrimoniul MAE. Valoarea imobilelor din subordine ajunge la câteva miliarde de lei
- 16:40 - Președintele UDMR: „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News