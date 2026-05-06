Zi de doliu în lumea muzicală: a murit artista Liliana Cornilă Licor

Comunitatea artistică din Constanța este în doliu după dispariția Lilianei Cornilă Licor, una dintre cele mai cunoscute și apreciate personalități din domeniul artelor. Artista a avut o contribuție semnificativă în muzică, modă și arte vizuale, marcând generații întregi de tineri creatori.

O carieră dedicată artei și educației

Liliana Cornilă Licor a fost profesor de canto, design vestimentar, coregrafie și make-up, implicându-se activ în formarea noilor talente. Activitatea sa didactică s-a desfășurat și în cadrul Universității Ovidius din Constanța, la Facultatea de Arte, unde a contribuit la dezvoltarea mediului academic artistic.

De asemenea, a fost membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România și a fondat propria casă de modă, devenind un reper în industria creativă locală.

Un simbol al scenei culturale de la malul mării

De-a lungul anilor , artista a jucat un rol important în promovarea artei și culturii în Constanța. Prin proiectele sale și prin activitatea didactică, a inspirat numeroși tineri să își urmeze vocația artistică.

Dispariția sa a fost anunțată de Florentin Sîrbu, directorul Muzeului de Artă Populară Constanța, care a transmis un mesaj de regret în memoria artistei.