Final tragic pentru un bătrân din Brașov: dispărut de o lună, a fost găsit fără suflare în apele Oltului

Polițiștii din cadrul Poliția Municipiului Făgăraș au fost alertați miercuri dimineață după ce trupul unei persoane a fost observat în râul Olt, în apropierea localității Veneția de Jos.

La fața locului a fost trimisă o echipă operativă, iar cu sprijinul pompierilor din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov, corpul a fost recuperat din apă.

Bărbatul dispăruse de la domiciliu la finalul lunii trecute

Primele informații obținute de anchetatori arată că este vorba despre un bărbat în vârstă de 88 de ani din Veneția de Jos, care ar fi plecat voluntar de acasă la sfârșitul lunii trecute. După identificare, trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Brașov, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru stabilirea exactă a cauzei morții. Polițiștii spun că cercetările sunt în desfășurare și sunt coordonate de procurorul de caz din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș.

„În cauză, cercetările sunt continuate de către polițiști, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș, urmând ca la finalizarea acestora să fie lămurite aspectele și circumstanțele în care a avut loc incidentul”, au transmis reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Brașov.