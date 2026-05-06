Cât de des trebuie spălate prosoapele. Ce recomandă specialiștii și de ce

Prosoapele pe care le folosim zilnic pot deveni un risc real pentru sănătate dacă nu sunt întreținute corect, atrag atenția specialiștii. Deși par inofensive, acestea pot aduna microorganisme, inclusiv fungi care pot provoca afecțiuni precum micoza piciorului.

Fiind în contact direct cu pielea, inclusiv cu zone sensibile, prosoapele acumulează bacterii și alte microorganisme la fiecare utilizare. De multe ori, ele sunt doar puse la uscat și refolosite, fără a fi spălate, ceea ce favorizează înmulțirea microbilor, scrie TSN .

Chiar dacă nu toate microorganismele sunt periculoase, riscul apare atunci când acestea ajung pe piele iritată sau în răni deschise. În plus, o persoană poate purta germeni fără simptome, dar îi poate transmite altora, mai ales dacă prosoapele sunt folosite în comun. Riscul de contaminare crește și atunci când sunt spălate împreună cu alte textile deja murdare.

Experții recomandă, ca regulă generală, spălarea prosoapelor după fiecare utilizare. Dacă sunt lăsate să se usuce complet între folosiri, ele pot fi utilizate de două-trei ori, dar nu mai mult. Uscarea corectă este esențială, deoarece umezeala favorizează dezvoltarea bacteriilor și a mucegaiului.

Pentru o igienă optimă, prosoapele ar trebui spălate la temperaturi ridicate, cu detergent, și uscate complet, preferabil la cald. De asemenea, este important să fie întinse bine la uscat și să nu fie depozitate umede sau îngrămădite.

Un alt aspect important este evitarea spălării lor împreună cu alte articole, pentru a reduce riscul de răspândire a microorganismelor. Prin respectarea acestor reguli simple, poți preveni problemele de sănătate și menține un nivel adecvat de igienă în locuință.

