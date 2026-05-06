Topul țărilor din Europa care oferă cele mai mari alocații pentru copii. România, la coada clasamentului

Alocațiile pentru copii reprezintă una dintre cele mai importante forme de sprijin oferite de stat familiilor, având rolul de a contribui la acoperirea cheltuielilor legate de creșterea și educarea celor mici. În Europa, însă, nivelul acestui sprijin variază considerabil de la o țară la alta, reflectând diferențe economice, sociale și de politici publice. Aceste discrepanțe sunt vizibile mai ales între statele din vestul continentului, unde alocațiile sunt mai generoase și stabile, și cele din est, unde sumele rămân relativ reduse.

În Europa de Vest, alocațiile sunt, în multe cazuri, universale și nu depind de venitul familiei. Acest lucru oferă stabilitate și predictibilitate pe termen lung.

Germania oferă una dintre cele mai mari alocații din Europa, cu o sumă fixă pentru fiecare copil, indiferent de veniturile familiei.

Țările unde alocațiile depind de venit

În alte state, sprijinul financiar este acordat în funcție de veniturile familiei sau de numărul de copii.

În Franța, sistemul este mai complex și ține cont atât de venitul familiei, cât și de numărul de copii.

Alocațiile din Europa de Est, mult sub media europeană

În Europa de Est, alocațiile sunt considerabil mai mici, chiar dacă unele sunt acordate tuturor copiilor.

România oferă alocații pentru toți copiii până la 18 ani, însă valoarea este mult mai mică față de statele vestice.

Motivul pentru care există diferențe atât de mari

Diferențele dintre state sunt influențate de nivelul economic, politicile sociale și prioritățile guvernelor. Țările dezvoltate investesc mai mult în sprijinirea familiilor, considerând acest lucru esențial pentru stabilitatea socială.

În schimb, în statele din est, alocațiile sunt mai reduse și nu acoperă costurile reale ale creșterii unui copil.

Europa rămâne un continent al contrastelor când vine vorba de alocațiile pentru copii. În timp ce unele țări oferă peste 250 de euro lunar pentru fiecare copil, altele abia depășesc câteva zeci de euro.

Aceste diferențe pot influența semnificativ nivelul de trai al familiilor și explică de ce multe dintre sistemele din vest sunt considerate modele de urmat, potrivit sursei.