Secretarul general al PSD: În momentul de faţă, avem pe masă două opţiuni, o construcţie pro-occidentală sau să intrăm în Opoziţie

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat miercuri că, în momentul de faţă, social-democrații au pe masă două opţiuni, o construcţie pro-occidentală, din care sunt dispuși să facă parte, sau să se intre în Opoziţie.

”Prima ştire pe ziua de astăzi este că Bursa de Valori a crescut. Deci ştirile din acestea cu panică nu trebuie să le tratăm decât că a fost un moment emoţional. În ceea ce priveşte PSD, în momentul de faţă avem pe masă două opţiuni. Prima opţiune este să fim parte a soluţiei şi anume să există o construcţie pro-occidentală, pro-europeană, din care PSD-ul este dispus să facă parte. Cea de-a doua opţiune este să intrăm în Opoziţie, dacă nu găsim astfel de opţiune”, a declarat secretarul general al PSD, după şedinţa conducerii partidului.

Europarlamentarul PSD a subliniat că ”nu vorbim de un guvern PSD-AUR”, a mai spus Manda.

În ceea ce privește anunţul PNL că intră în Opoziţia, Claudiu Manda, a spus că sunt ”afirmaţii la cald”.

”Le considerăm că sunt afirmaţii şi decizii la cald. Aşteptăm să se liniştească lucrurile. Partidul Naţional Liberal a mai declarat la un moment dat că nu va mai face niciun discuţie cu Partidul Democrat, până la urmă au ajuns să fuzioneze. (..) Noi aşteptăm ca, după această perioadă, unde a fost şi emoţie, clar, să se liniştească lucrurile”, a subliniat Claudiu Manda.

Secretarul general al PSD a precizat că social-democrații nu au exclus niciodată o coaliţie din care pe USR-ul să nu facă parte.

Cât despre viitorul premier, Manda a subliniat că sunt mai multe variante.

”Prima opţiune pe care o avem este ca Partidul Naţional Liberal, pe restul de un an de zile, să facă astfel de propunere şi să mergem mai departe. Dacă o să fie o invitaţie către PSD, să dea prim-ministrul, nu fugind de această responsabilitate şi numele pe care PSD îl va propune este Sorin Grindeanu”, a conchis Claudiu Manda.