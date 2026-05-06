Sorin Grindeanu spune că nu primit încă invitație la consultări la Palatul Cotroceni. ”Nu e nimic schimbat față de ieri”

Președintele Partidul Social Democrat (PSD), Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că nu a primit până în prezent o invitație la consultări din partea președintelui Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Întrebat dacă a primit invitație pentru consultările de la Palatul Cotroceni în contextul în care președintele USR, Dominic Fritz, a fost deja să se întâlnească cu Nicușor Dan, liderul PSD a răspuns: ”Nu, până acum nu (am primit invitație), numai dacă între timp”.

Sorin Grindeanu a refuzat să răspundă la alte întrebări referitoare la ce urmează să facă social-democrații în următoarele zile și la posibilitatea ca PNL să rămână în Opoziție.

”Nu comentez ce fac alte partide. Suntem în aceeași logică, nu dau declarații. În momentul în care vor fi modificări, în momentul în care se vor face pași într-o anumită direcție sau în alta, voi da declarații. Până atunci nu e nimic schimbat față de ieri”, a mai spus Sorin Grindeanu.