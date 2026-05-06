Anca Alexandrescu: „PSD va cere, probabil și public, demisia tuturor membrilor PNL care încă se află în funcții publice”

Sursă: Realitatea.net

PSD discută deja despre condițiile în care ar putea continua guvernarea alături de PNL, după decizia liberalilor de a intra în opoziție. În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, a prezentat informații din interiorul ședinței online a social-democraților și a spus că liderii PSD vor merge la negocieri, însă „nu în orice condiții”.

Potrivit acesteia, una dintre principalele cerințe discutate este retragerea din funcții a liberalilor care ocupă în continuare poziții în instituțiile statului. În timpul intervenției, Anca Alexandrescu a vorbit și despre discuțiile din PSD legate de susținerea pe care Ilie Bolojan ar avea-o în mediul online, dar și despre planurile partidului pentru perioada următoare. Potrivit informațiilor prezentate, liderii PSD consideră că partidul trebuie să vină cu un program politic și economic clar, care să fie discutat inclusiv cu președintele Nicușor Dan.

PSD vrea negocieri, dar cu propriile condiții

„Da, a început ședința online a celor de la PSD, care inițial era programată pentru mâine, însă a fost mutată pentru astăzi. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, le-a explicat colegilor din PSD că partidul își dorește și se oferă să intre în continuare la guvernare, însă nu în orice condiții. A spus că au propriile condiții și că vor merge, bineînțeles, la Cotroceni, pentru negocieri. Sorin Grindeanu a cerut ca membrii PNL care aseară au votat pentru intrarea în opoziție să își dea demisia, pe modelul celor de la PSD, care au părăsit guvernarea complet, cu secretari de stat, prefecți și absolut toți cei aflați în funcții. Spune Sorin Grindeanu că așa este normal și că toți cei care fac parte din PNL și ocupă astăzi funcții publice ar trebui să demisioneze și să părăsească instituțiile statului, din moment ce partidul a luat decizia de a intra în opoziție.

Discuții despre susținerea din online pentru Bolojan

Acum vorbește secretarul general al PSD, Claudiu Manda. Se discută despre like-urile care au venit, bineînțeles, prin firma Penington, pentru domnul Bolojan, și explică faptul că există o diferență între oameni reali și like-uri. Spune că acest lucru s-a văzut și în stradă. Nu este real ceea ce vedem în online, pentru că l-am văzut și pe domnul Mihaiu, de la USR, și pe alți membri USR care invocă susținerea pe care ar avea-o domnul Bolojan în online, dar care nu s-a văzut și în stradă, ca susținere reală. Apoi a vorbit domnul Marian Neacșu, care spune că s-a câștigat o etapă și că trebuie să meargă mai departe. El consideră că PSD trebuie să înceapă să își construiască un program politic și economic foarte clar pentru perioada următoare, cu care să iasă public și să meargă inclusiv la președintele Nicușor Dan.

Asta se întâmplă în momentul de față. Pe măsură ce vom avea informații despre desfășurarea ședinței, vom reveni. Cea mai importantă informație, în acest moment, este că PSD va cere, probabil și public, demisia tuturor membrilor PNL care încă se află în funcții publice după decizia de aseară a partidului de a intra în opoziție”, a declarat Anca Alexandrescu.