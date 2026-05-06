BNR: Euro atinge un nou maxim istoric - 5,26 lei
6 mai 2026, 13:13
Actualizat: 6 mai 2026, 13:14
Bacnote EURO
Euro a ajuns miercuri, 6 mai, la un nou maxim istoric de 5,26 lei, potrivit datelor transmise de Banca Națională a României. Cotația vine după ce marți moneda europeană era cotată la 5,21 lei.
Deprecierea leului continuă astfel pentru a doua zi consecutiv, pe fondul incertitudinii politice generate de demiterea Guvernului. Evoluția indică o presiune crescută asupra cursului valutar în contextul instabilității de pe scena politică.
Curs BNR 5 mai 2026: Leul se prăbușește în ziua moțiunii de cenzură
