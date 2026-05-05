Euro atinge un nou record istoric! Curs BNR 5 mai 2026: Leul se prăbușește în ziua moțiunii de cenzură

Record negativ la cursul BNR. Moneda Euro a urcat la 5,2180 lei în ziua moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Este cea mai mare valoare înregistrată vreodată, pe fondul incertitudinii politice care a cuprins piețele financiare din România.

Leul în derivă sub presiunea crizei politice. Euro doboară record după record: 5,2180 lei la cursul BNR

Piața valutară din România traversează una dintre cele mai volatile perioade din istoria recentă. Marți, 5 mai 2026, moneda națională a înregistrat un nou minim istoric, în contextul în care Parlamentul a dezbătut moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Cursul oficial mai 2026: Un nou maxim istoric

Banca Națională a României a afișat astăzi o referință de 5,2180 lei pentru un euro , marcând un salt semnificativ față de ziua precedentă. Aceasta este cea mai mare valoare înregistrată vreodată de moneda europeană în raport cu leul la cotația oficială a băncii centrale.

Dinamica zilei pe piața interbancară:

Dimineața: Leul a deschis sesiunea sub presiune, tranzacționându-se între 5,18 și 5,19 lei/euro.

Ora prânzului: Cu puțin timp înainte de votul final pe moțiune (ora 12:40), panica din piață a împins cotațiile până la un prag psihologic de 5,21 lei .

În timpul dezbaterilor: Volatilitatea a rămas ridicată, euro oscilând între 5,1970 și 5,2070 lei.

O săptămână „neagră” pentru moneda națională

Prăbușirea leului nu este un incident izolat, ci rezultatul unei deprecieri accelerate începute la finalul lunii aprilie:

Luni, 4 mai: BNR anunța recordul de 5,1998 lei/euro. Pe piața interbancară, moneda europeană atinsese deja pragul de 5,21 lei încă de la primele ore ale dimineții. Joi, 30 aprilie: Euro spărgea pentru prima dată recordul de anul trecut, atingând valoarea de 5,1417 lei. Miercuri, 29 aprilie: Începutul declinului actual, când euro a depășit bariera de 5,10 lei la cursul oficial pentru prima dată în ultimul an.

Istoric: Precedentul record major data din 8 mai 2025 (5,12 lei) , fiind stabilit într-un context politic similar de incertitudine, generat de repetarea turului al doilea al alegerilor prezidențiale între Nicușor Dan și George Simion.

Explicațiile oficiale: Politicul dictează cursul

Reprezentanții Băncii Naționale subliniază că deprecierea este o reacție directă la instabilitatea guvernamentală.

„Tensiunile politice se transmit în îngrijorarea piețelor. Dacă piața percepe că politicile economice vor fi afectate de criza politică, ducând la creșterea deficitului și a inflației, leul se depreciază. Economisirile se reorientează rapid către euro”, a explicat Lucian Croitoru , consilierul Guvernatorului BNR.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu , a încercat să transmită un mesaj de stabilitate, precizând că, deși situația este agitată, există semnale că presiunile se vor calma odată ce criza politică va fi soluționată. „Este o zi agitată, așa cum se întâmplă în situații de criză, dar avem semnale din piață că situația este în curs de calmare”, a declarat acesta.

Evoluția leului în zilele următoare depinde exclusiv de rezultatul votului din Parlament și de rapiditatea cu care va fi restabilită stabilitatea executivă. O prelungire a crizei politice ar putea împinge euro spre noi praguri-șoc.