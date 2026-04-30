Euro a sărit de 5 lei, BNR încearcă să calmeze apele: „Situația se va stabiliza”

Sursă: Realitatea.net

Afirmația BNR conform căreia „situația se va calma” vine într-un context marcat de volatilitatea leului în raport cu euro, dar și de presiunile inflaționiste care au dominat piața financiară în ultima perioadă. În limbaj băncii centrale, „calmarea” nu înseamnă neapărat o scădere a cursului, ci mai degrabă o stabilitate predictibilă.

Reacția pieței valutare sub presiunea incertitudinii politice

Piața valutară din România a traversat o zi marcată de agitație, în care leul s-a depreciat semnificativ în raport cu moneda unică europeană. Această evoluție a fost alimentată direct de climatul de incertitudine privind guvernarea, instabilitatea politică răsfrângându-se imediat asupra cursului de schimb. Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, a confirmat că tensiunile de la nivel executiv s-au manifestat serios în tranzacțiile de joi, generând o presiune vizibilă asupra monedei naționale.

Perspective de stabilizare după șocul inițial

În ciuda momentului critic, reprezentanții BNR transmit un mesaj de prudență, dar și de optimism moderat, estimând că situația se va calma în perioada imediat următoare. Deși este posibil ca presiunile asupra cursului să continue pentru câteva zile, datele actuale din piață indică faptul că procesul de reechilibrare este deja în curs. Dan Suciu a subliniat că, dincolo de volatilitatea de moment, pe piețele financiare începe deja să se constate o ușoară temperare a entuziasmului negativ, semn că investitorii încep să proceseze noul context.

Criza politică și factorii deprecierii leului

Deprecierea puternică a leului a fost declanșată de o succesiune de evenimente politice care au fragilizat stabilitatea Executivului. Tensiunile au atins cote maxime odată cu retragerea sprijinului PSD pentru Ilie Bolojan și demisia în bloc a miniștrilor social-democrați, gest urmat imediat de depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului. Acest blocaj instituțional a fost interpretat de piețele financiare ca un risc major, ducând la scăderea încrederii în moneda națională și la fluctuațiile observate în raport cu euro.