Cel puțin trei publicații rusești de anvergură: Gazeta.press, RIA Novosti și Vzglyad (vz.ru), au relatat despre criza politică declanșată de ieșirea social-democraților din Executiv, prezentând situația ca pe un moment de ruptură majoră în guvernarea de la București.

Criză politică urmărită „la secundă” de presa de la Moscova

În relatările publicate, presa rusă descrie situația politică din România ca fiind urmărită în timp real, cu accent pe rapiditatea cu care s-a deteriorat echilibrul guvernamental.

Deși tonul general al articolelor este prezentat ca fiind unul informativ, modul de abordare este centrat pe ideea că retragerea PSD ar fi afectat direct stabilitatea politică și funcționarea Executivului.

Jurnaliștii ruși citează comunicatele social-democraților și pun accent pe formulările prin care este contestată „legitimitatea democratică” a premierului Ilie Bolojan, în contextul pierderii sprijinului parlamentar al coaliției.

Ministere-cheie rămase fără conducere politică

Presa de la Moscova insistă asupra efectelor imediate ale retragerii miniștrilor PSD, evidențiind faptul că mai multe portofolii considerate esențiale au rămas fără conducere politică directă.

Sunt menționate explicit domenii precum Transporturile, Sănătatea, Justiția și Energia, prezentate ca zone-cheie ale administrației afectate de valul de demisii.

În același timp, în analiza publicațiilor rusești apare și ideea că președintele Nicușor Dan ar încerca să mențină o formulă de guvernare pro-occidentală, însă într-un context politic și economic descris ca fiind din ce în ce mai instabil.

„Bățul prin gard”: mesajele diplomatice din finalul relatărilor

Un element remarcat în mai multe articole este modul în care, la finalul relatărilor despre criza politică din România, sunt introduse referințe la declarații diplomatice ale Federației Ruse.

Aceste pasaje sunt plasate în contextul știrilor interne din România, fără o legătură directă cu evenimentele politice relatate, dar cu rol de contextualizare geopolitică.

Sunt amintite declarații ale ambasadorului Rusiei la București, Vladimir Lipaev, care în intervenții anterioare a criticat apartenența României la NATO și a formulat acuzații privind politica regională a Bucureștiului în raport cu Republica Moldova.

În materialele invocate de presa rusă este reluat un interviu acordat în luna martie agenției TASS de către ambasadorul Vladimir Lipaev, în care acesta a susținut că România face parte dintr-o alianță NATO cu profil agresiv.

Diplomatul rus a mai afirmat că autoritățile de la București ar încerca să influențeze Republica Moldova prin intermediul unor structuri politice loiale și prin extinderea controlului asupra unor sectoare strategice precum energia, securitatea și sistemul bancar.

Vzglyad: „Guvernul și-a pierdut majoritatea parlamentară”

Într-o analiză separată, publicația Vzglyad relatează că retragerea simultană a șase miniștri și a unui vicepremier din PSD ar fi dus la pierderea majorității parlamentare de către Guvernul român.

Sunt enumerate ministerele afectate de demisii, iar social-democrații sunt prezentați ca formațiunea politică ce a determinat schimbarea echilibrului guvernamental.

Textul preia inclusiv formulări ale comunicatelor PSD, potrivit cărora premierul nu ar mai beneficia de susținerea majorității parlamentare și, implicit, de legitimitate politică deplină.

Totodată, este redată poziția potrivit căreia nicio structură politică nu ar putea exercita suveranitatea națională în contradicție cu voința majorității parlamentare rezultate din alegeri.

În același context, presa rusă notează că premierul Ilie Bolojan ar fi transmis că nu intenționează să își părăsească funcția, în ciuda retragerii sprijinului politic din partea PSD.

