Randamente în scădere și presiune pe proprietari

Specialiștii din domeniul imobiliar susțin că valul de listări este alimentat de scăderea randamentului hotelier, de datoriile acumulate în anii anteriori și de sezonalitatea tot mai imprevizibilă a turismului pe litoral.

În acest context, proprietarii încearcă să își recupereze investițiile sau să își redirecționeze capitalul către alte proiecte, într-o piață în care profitabilitatea nu mai este garantată ca în anii de vârf ai turismului estival.

Prețuri de la sute de mii la peste 10 milioane de euro

Hotelurile scoase la vânzare au prețuri extrem de variate, în funcție de amplasare, capacitate și clasificare. Sumele pornesc de la câteva sute de mii de euro și pot depăși pragul de 10 milioane de euro pentru unitățile mari sau poziționate în stațiuni de top.

„Prețurile sunt între 1 milion de euro și 16,5 milioane de euro, cea mai scumpă proprietate fiind în Eforie”, a declarat Daniel Crainic, managerul unei platforme imobiliare.

Un exemplu concret este un hotel de 20 de camere din Mamaia Nord, scos la vânzare pentru 680.000 de euro. Deși proprietatea este deja listată de luni bune, tranzacția ar putea să se încheie abia după o perioadă de până la doi ani, potrivit estimărilor din piață.

Tranzacții lente și proprietari care își schimbă direcția

Experții imobiliari atrag atenția că vânzarea unui hotel pe litoral nu este un proces rapid, unele tranzacții întinzându-se chiar și pe o perioadă de doi ani.

„Este la vânzare de aproximativ șase luni, se vinde din simplul fapt că avem alte proiecte”, a explicat Dilec Hasan, proprietar al unui complex turistic.

Pe piață apar tot mai des cazuri în care proprietarii preferă să își lichideze activele turistice pentru a investi în alte domenii sau pentru a reduce expunerea la riscurile sezonalității.

Creștere semnificativă a ofertelor de vânzare

Datele din platformele imobiliare arată o creștere vizibilă a numărului de hoteluri scoase la vânzare. „În primele trei luni din 2026, pe platforma noastră au fost scoase la vânzare 48 de hoteluri în județul Constanța, cu aproximativ 42% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut”, a declarat Alexandra Nedelcu, reprezentant al unei platforme de profil.

Exemple de tranzacții și performanțe turistice

Pe piață au existat și tranzacții importante în ultimele luni. Un hotel de patru stele din stațiunea Mamaia a fost vândut cu peste 6 milioane de euro, semn că interesul pentru activele turistice nu a dispărut complet, chiar dacă piața devine mai selectivă.

În același timp, datele din sezonul trecut arată că unele unități au înregistrat grad ridicat de ocupare. „În iunie am avut undeva la 77%, iulie și august cam 98%”, a precizat Adriana Conon, director de vânzări într-o agenție de turism.

O piață în echilibru fragil

Creșterea numărului de hoteluri scoase la vânzare arată o piață aflată într-un echilibru fragil, în care deciziile proprietarilor sunt influențate atât de performanțele sezoniere, cât și de presiunea costurilor operaționale și a creditelor bancare.

