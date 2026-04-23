"Sub acoperirea crizei politice, duetul Oana Gheorghiu- Ilie Bolojan pune la cale cea mai nerușinată escrocherie de după 1990: vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de stat, în cel mai ticălos mod cu putință. Mai exact, guvernul vrea să vândă pachete de acțiuni de până la 10 miliarde de lei hoțește, excluzând chiar și Bursa de Valori. Până la 10% din Hidroelectrica și până la 7% din Romgaz vor să prăduiască guvernanții, făcând cadou aceste acțiuni unor fonduri alese chiar de guvernanți și la un preț ales chiar de guvernanți," a acuzat Peiu, într-o postare pe Facebook.
Senatorul AUR susține că folosindu-se de metoda de vânzare numită "plasare accelerată privată", guvernul vrea să ascundă o "escrocherie", adică "în loc să vândă în mod transparent, la bursă, aceste acțiuni, guvernul vrea să (...) să selecteze doar un grup de fonduri de investiții, alese din pixul Oanei Gheorghiu, cărora sa le vândă acțiunile la un preț mult mai mic decât cel de piață".
Peiu a dat un exemplu cu acțiunule Hidroelectrica și Romgaz, care dacă ar fi subevaluate înainte de vânzarea accelerată, "cuplul Gheorghiu-Bolojan ar aduce statului o gaură de aproximativ 1 miliard de lei doar din două companii."