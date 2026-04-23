"Sub acoperirea crizei politice, duetul Oana Gheorghiu- Ilie Bolojan pune la cale cea mai nerușinată escrocherie de după 1990: vânzarea unor pachete de acțiuni deținute de stat, în cel mai ticălos mod cu putință. Mai exact, guvernul vrea să vândă pachete de acțiuni de până la 10 miliarde de lei hoțește, excluzând chiar și Bursa de Valori. Până la 10% din Hidroelectrica și până la 7% din Romgaz vor să prăduiască guvernanții, făcând cadou aceste acțiuni unor fonduri alese chiar de guvernanți și la un preț ales chiar de guvernanți," a acuzat Peiu, într-o postare pe Facebook.