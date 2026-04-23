Atac mortal în timpul unei misiuni jurnalistice

Amal Khalil, în vârstă de 43 de ani, reporter pentru publicația Al Akhbar, și-a pierdut viața în urma unui atac aerian produs miercuri în apropiere de localitatea Al-Tayri, în sudul Libanului. Jurnalista se afla în teren pentru documentarea unui reportaj, alături de fotografa independentă Zeinab Faraj, care a fost rănită în același incident.

Potrivit informațiilor preliminare, cele două se aflau într-un vehicul aflat în spatele unei mașini care a fost lovită inițial. În urma exploziei, au decis să se adăpostească într-o locuință din apropiere.

Reconstituirea tragediei: două ore de tensiune extremă

Datele furnizate de autoritățile locale și serviciile de intervenție conturează o desfășurare dramatică a evenimentelor:

14:45 - Un prim atac aerian lovește un vehicul din apropiere. Amal Khalil oprește mașina și caută refugiu împreună cu colega sa într-o casă din zonă.

14:50 - Jurnalista ia legătura telefonic cu mai multe persoane, anunțând că se ascunde din calea bombardamentelor.

16:27 - Imobilul în care se aflau este lovit de un nou atac aerian. Din acel moment, contactul cu Amal Khalil este pierdut.

Echipele de intervenție sosite la fața locului susțin că accesul ambulanțelor ar fi fost îngreunat, fiind raportate acțiuni ostile asupra acestora în timpul operațiunii de salvare.

Premierul libanez Nawaf Salam a condamnat ferm incidentul, afirmând că atacul asupra jurnalistelor și blocarea intervenției echipelor de salvare pot constitui crime de război. Autoritățile de la Beirut susțin că victimele ar fi fost vizate în mod deliberat.

De cealaltă parte, armata israeliană respinge acuzațiile și susține că operațiunile sale vizează exclusiv amenințări militare. Reprezentanții acesteia au declarat că incidentul este analizat și că nu există dovezi privind o țintire intenționată a jurnaliștilor sau a echipelor medicale.

Un context tot mai periculos pentru presă

Cazul Amal Khalil nu este unul izolat. Potrivit organizațiilor internaționale, numărul jurnaliștilor uciși în Liban în ultimele luni a crescut alarmant, ajungând la cel puțin opt victime de la începutul escaladării conflictului regional din februarie 2026.

Un episod deosebit de grav a avut loc pe 28 martie, când trei jurnaliști au fost uciși într-un singur atac asupra unui vehicul de presă marcat corespunzător. Incidentul a atras critici la nivel internațional și a ridicat semne de întrebare privind protecția personalului media în zonele de război.

Organizațiile pentru protecția jurnaliștilor și experți internaționali acuză existența unui model de atacuri asupra reprezentanților presei, sugerând o tentativă de limitare a relatărilor din teren.

În replică, partea israeliană susține că ia măsuri pentru a avertiza populația înaintea atacurilor și acuză grupările armate din regiune că folosesc civili drept scuturi umane. De asemenea, afirmă că unele persoane care activează în mass-media ar avea legături cu organizații implicate în conflict.