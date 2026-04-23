”Primele venituri provenind din taxe de trecre ptin Strâmtoarea Ormuz au fost depuse în contul de la Banca centrală”, a anunţat vicepreşedintele Parlamentului iranian, citat de agenţia iraniană de presă Tasnim și preluat de AFP.

Update: State-affiliated media in #Iran quoted Hamid Reza Haji Babaei, the deputy speaker of parliament, Thursday as saying that the first proceeds from #HormuzStrait tolls have been deposited into the Central Bank account. He did not elaborate. The Tasnim news agency quoted… pic.twitter.com/Nu6GMJfn8B — Ayaz Gul (@AyazGul64) April 23, 2026

Alte publicaţii au preluat această declaraţie, fără să facă alte precizări.