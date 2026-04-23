Iran încasează primele venituri din taxa de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz: anunțul Teheranului

Teheranul a încasat primele venituri din taxe de trecere pin Strâmtoarea Ormuz, anunţă joi vicepreşedintele Parlamentului iranian, Hamidreza Hajibabaei. 

”Primele venituri provenind din taxe de trecre ptin Strâmtoarea Ormuz au fost depuse în contul de la Banca centrală”, a anunţat vicepreşedintele Parlamentului iranian, citat de agenţia iraniană de presă Tasnim  și preluat de AFP.

Alte publicaţii au preluat această declaraţie, fără să facă alte precizări.