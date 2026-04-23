Prinţul Harry, vizită surpriză de două zile în Ucraina. Fiul cel mic al regelui Charles al III-lea a ajuns la Kiev -VIDEO

Prinţul Harry, vizită surpriză de două zile în Ucraina. FOTO: X
Prinţul Harry a sosit joi la Kiev într-o vizită care nu a fost anunţată, a transmis pe reţele de socializare un organism guvernamental şi Căile Ferate ucrainene. 

Centrul ucrainean de luptă împotriva dezinformării şi Căile Ferate au publicat pe reţele de socializare o înregistrare video de la coborârea dintr-un tren a prinţului în capitala ucraineană.

În imagini, prinţul este întâmpinat de mai multe persoane cu care a schimbat câteva cuvinte. 

”Mă bucur să fiu din nou în Ucraina”, a declarat prinţul Harry, potrivit postului britanic ITV, care-l însoţeşte în această vizită.

Fiul regelui Charles al III-lea a efectuat mai multe vizite surpriză în Ucraina, pentru a-şi exprima susţinerea faţă de militarii care luptă împotriva invaziei ruse din 2022.

În aprilie 2025, prinţul Harry a vizitat, împeună cu soţia sa, Meghan Markle, un centru de reeducare a militarilor răniţi, la Liov (vest).

În cadrul acestei vizite, prințul britanic urmează să viziteze Halo Trust, o organizaţie de caritate de deminare, care era susţinută de către mama sa, prinţesa Diana, potrivit ITV.