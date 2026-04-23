Centrul ucrainean de luptă împotriva dezinformării şi Căile Ferate au publicat pe reţele de socializare o înregistrare video de la coborârea dintr-un tren a prinţului în capitala ucraineană.

În imagini, prinţul este întâmpinat de mai multe persoane cu care a schimbat câteva cuvinte.

Prince Harry arrives in Kyiv on unannounced visit, says British journalist Chris Ship. — KyivPost (@KyivPost) April 23, 2026

”Mă bucur să fiu din nou în Ucraina”, a declarat prinţul Harry, potrivit postului britanic ITV, care-l însoţeşte în această vizită.

ITV News' Royal Editor @chrisshipitv joined the Duke of Sussex as he arrived in Kyiv this morning. April 23, 2026

Fiul regelui Charles al III-lea a efectuat mai multe vizite surpriză în Ucraina, pentru a-şi exprima susţinerea faţă de militarii care luptă împotriva invaziei ruse din 2022.

În aprilie 2025, prinţul Harry a vizitat, împeună cu soţia sa, Meghan Markle, un centru de reeducare a militarilor răniţi, la Liov (vest).

În cadrul acestei vizite, prințul britanic urmează să viziteze Halo Trust, o organizaţie de caritate de deminare, care era susţinută de către mama sa, prinţesa Diana, potrivit ITV.