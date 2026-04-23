Sursele citate anterior spun că Executivul pregătește o reconfigurare semnificativă, în care ministerele ar urma să fie împărțite între PNL, USR și UDMR. Două ministere ar reveni USR, unul UDMR, iar restul ar urma să rămână la Partidul Național Liberal.

Printre scenariile vehiculate, premierul Ilie Bolojan ar urma să preia interimar conducerea Ministerului Transporturilor.

La Ministerul Justiției sunt luate în calcul mai multe nume, între care Cătălin Predoiu și Radu Miruță.

Pentru Ministerul Sănătății este vehiculat actualul ministru al Dezvoltării, în timp ce la Agricultură ar putea ajunge Diana Buzoianu, aflată în prezent la conducerea Ministerului Mediului.

La Energie este din nou luat în calcul numele lui Radu Miruță, actual ministru al Apărării, ceea ce sugerează posibile mutări în lanț în structura guvernamentală.

Pentru Ministerul Muncii sunt discutate mai multe variante, printre care Oana Țoiu și Dragoș Pîslaru.