Pentru șoferii care circulă pe drumurile publice din România, respectarea obligațiilor privind echiparea autovehiculului nu este doar o chestiune de conformitate legală, ci un pilon central al siguranței rutiere. Legislația actuală, guvernată de OUG nr. 195/2002 și HG nr. 1391/2006, stabilește clar că niciun vehicul nu poate rula fără un set minim de dotări omologate: trusa medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un extinctor.

Siguranța înainte de toate: Opinia experților

Dincolo de litera legii, importanța acestor obiecte devine evidentă în momentele critice. Alexandru Popa, comisar-șef de poliție în cadrul Direcției Rutiere, a explicat pentru Digi24.ro că aceste echipamente sunt vitale pentru protejarea vieții. Triunghiurile reflectorizante și trusa de prim ajutor permit o intervenție rapidă și pot preveni accidentele în lanț, oferind primele măsuri de protecție până la sosirea echipajelor de urgență.

Atenție la termenele de valabilitate: Nu este suficient doar să le aveți în portbagaj

O greșeală comună a șoferilor este neglijarea stării tehnice a echipamentelor. În 2026, verificările poliției vizează nu doar prezența acestora, ci și conformitatea lor:

Trusa medicală: Are o durată de viață între 2 și 5 ani. După expirare, componentele sterile nu mai sunt sigure. O trusă conformă trebuie să includă dezinfectanți, bandaje, mănuși, folie izotermă și dispozitive pentru respirație gură la gură, totul într-o cutie rigidă rezistentă la șocuri.

Extinctorul: Cu o valabilitate medie de 5 ani, acesta necesită verificări periodice pentru a garanta funcționarea sub presiune în caz de incendiu, conform Legii nr. 307/2006.

Triunghiurile reflectorizante: Deși nu expiră, acestea trebuie să fie intacte și să poarte marcajul de omologare (litera „E” urmată de codul țării).

Nu uitați nici de anvelopele de iarnă, obligatorii prin OG nr. 5/2011 ori de câte ori carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de data calendaristică.

Cât ne costă neatenția? Amenzi și modalități de plată

În 2026, lipsa acestor dotări sau utilizarea unor echipamente expirate se încadrează în clasa a II-a de sancțiuni. Șoferii riscă între 4 și 5 puncte de amendă. Având în vedere valoarea actuală a punctului de amendă (202,5 lei), sancțiunile se situează între 810 lei și 1.012,5 lei.

Există însă un avertisment important: dacă salariul minim brut va crește în a doua jumătate a anului 2026, amenzile ar putea depăși pragul de 1.200 de lei. Totuși, legea oferă o soluție pentru diminuarea costului: plata a jumătate din minimul amenzii (respectiv 405 lei) în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal.

