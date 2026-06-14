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Reacția liderului partidului AUR, George Simion, la varianta Adrian Veștea premier

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iun. 2026, 17:51

Liderul AUR, George Simion, este unul dintre liderii de mari partide politice care a comentat informațiile privind posibila desemnare a lui Adrian Veștea

AUR nu votează cu guvernul Veștea. Suveraniștii spun că desemnarea acestuia nu face decât să sporească criza, iar singura soluție constituțională e organizarea alegerilor anticipate.

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