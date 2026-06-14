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Actual· 1 min citire
Reacția liderului partidului AUR, George Simion, la varianta Adrian Veștea premier
Foto/Arhivă
Liderul AUR, George Simion, este unul dintre liderii de mari partide politice care a comentat informațiile privind posibila desemnare a lui Adrian Veștea
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