Augustin Zegrean, fost șef CCR: „Alianța e refăcută, Guvernul Veștea va fi votat. Parlamentarii nu vor anticipate niciodată, marea lor spaimă sunt alegerile”

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, susține că nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru va pune capăt blocajului politic, deoarece partidele de la putere au obținut formula politică dorită, iar parlamentarii se vor pune la adăpost de riscul dizolvării Legislativului. Zegrean a demontat și criticile privind lipsa unor noi consultări la Cotroceni, numindu-le „excesive”.
„Ce vor face partidele de acum încolo? Vor vota propunerea făcută și vor merge mai departe, pentru că altă variantă nu mai există. Și știți foarte bine, parlamentarii nu vor alegeri anticipate niciodată. Cea mai mare spaimă a lor sunt alegerile. Abia au făcut un an și jumătate de mandat, nu vor în niciun caz anticipate”, a declarat Augustin Zegrean.
De ce nu se poate dizolva Parlamentul: Mandatul lui Tomac nu se numără
Fostul șef al CCR a explicat din punct de vedere constituțional de ce eșecul tentativei anterioare nu apropie România de alegeri anticipate, din moment ce propunerea Eugen Tomac nu a mai ajuns să primească un vot de respingere în plen.
Regula celor 60 de zile: „Mandatul acesta al domnului Tomac nu se numără la cele două respingeri, pentru că mecanismul nu s-a dus în Parlament la respingere. Să nu uităm, Constituția spune că dacă de două ori se propune și se respinge în 60 de zile, abia atunci se poate proceda la dizolvarea Parlamentului.”
Rolul cheie al președintelui: „Trebuie să înțelegem foarte bine că nu ne-ar plăcea ca în această perioadă, în care trebuie să constituim Guvernul, președintele să rămână în continuare fără soluție. Dacă președintele nu propune, oricât de bun ar fi un om, nu îl pot alege parlamentarii. Parlamentarii trebuie să aleagă un om pe care îl propune președintele.”
Criticile privind lipsa consultărilor sunt „excesive și exagerate”
În timp ce unele voci politice acuză încălcarea Legii Fundamentale prin anunțul direct al lui Nicușor Dan, Augustin Zegrean consideră că reluarea discuțiilor ar fi fost o simplă pierdere de timp, din moment ce opțiunile partidelor erau deja arhicunoscute după aproape o lună de negocieri.
„Să spui că s-a încălcat Constituția pentru că nu s-au mai consultat partidele este excesiv. Este exagerat. La ce ar mai fi contat alte discuții, alte consultări? Să afle ce știe toată lumea că vor? S-au consultat trei săptămâni și încă 10 zile cu persoana propusă pentru a se forma Guvernul. Toată lumea s-a strigat, imaginația partidelor a fost nelimitată, nesfârșită.”
„Alianța este refăcută”. Guvernul tehnocrat, abandonat definitiv
În concluzie, fostul magistrat constituțional a subliniat că nominalizarea lui Adrian Veștea reunește vechea majoritate parlamentară, eliminând definitiv scenariul unui executiv apolitic.
Pace de conjunctură cu PSD și USR: „Se pare că această propunere este pe placul PSD-ului, pentru că se merge cu PNL mai departe, dar nu cu domnul Morozan. USR-ul spune la fel, UDMR-ul la fel. Deci, practic, alianța este refăcută.”
O soluție pentru criză: „Atâta timp cât Eugen Tomac nu a ajuns ca propunere în Parlament, pentru a nu mai prelungi criza politică s-a venit cu această variantă. Nu s-a vrut guvern tehnocrat, nu s-a vrut guvern apolitic, ci să se facă un guvern politic atâta timp cât suntem în această criză permanentă. Exact asta s-a întâmplat. Acum, ce să mai spună? Că vor un guvern democrat sau un alt prim-ministru? Asta pot să o spună doar cei care sunt în afara acestei coaliții. Restul n-au ce să spună, vor vota.”