Augustin Zegrean, fost șef CCR: „Alianța e refăcută, Guvernul Veștea va fi votat. Parlamentarii nu vor anticipate niciodată, marea lor spaimă sunt alegerile”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iun. 2026, 17:33

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, susține că nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru va pune capăt blocajului politic, deoarece partidele de la putere au obținut formula politică dorită, iar parlamentarii se vor pune la adăpost de riscul dizolvării Legislativului. Zegrean a demontat și criticile privind lipsa unor noi consultări la Cotroceni, numindu-le „excesive”.

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