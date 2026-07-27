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Locale· 1 min citire
Incendiu puternic într-un apartament din Medgidia. Bărbat de 70 de ani, intoxicat cu fum
FOTO: Arhivă
Publicat27 iul. 2026, 14:51
Actualizat27 iul. 2026, 14:53
Un incendiu a izbucnit luni într-un apartament din municipiul Medgidia, județul Constanța, în urma căruia un bărbat în vârstă de 70 de ani a suferit o intoxicație cu fum și a fost transportat la spital. În timpul intervenției, pompierii au evacuat 15 persoane din bloc.
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