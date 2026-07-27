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Incendiu puternic într-un apartament din Medgidia. Bărbat de 70 de ani, intoxicat cu fum

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iul. 2026, 14:51
Actualizat27 iul. 2026, 14:53

Un incendiu a izbucnit luni într-un apartament din municipiul Medgidia, județul Constanța, în urma căruia un bărbat în vârstă de 70 de ani a suferit o intoxicație cu fum și a fost transportat la spital. În timpul intervenției, pompierii au evacuat 15 persoane din bloc.

Trei butelii au fost scoase din apartamentul în flăcări

La scurt timp după izbucnirea incendiului, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, cu mai multe echipaje de salvare și stingere.

În timpul intervenției, salvatorii au evacuat 15 persoane din bloc și au scos din apartamentul cuprins de flăcări un bărbat în vârstă de 70 de ani, care suferise o intoxicație cu fum. Totodată, aceștia au evacuat din locuință trei butelii, pentru a elimina riscul producerii unei explozii.

Incendiul a fost lichidat, iar victima a primit îngrijiri medicale la fața locului din partea echipajului SMURD, fiind ulterior transportată la spital.

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