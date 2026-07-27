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Locale· 2 min citire
Mai multe trenuri între Gara de Nord și Aeroportul Henri Coandă vor fi anulate în noaptea de 30 spre 31 iulie
Aeroportul Otopeni
CFR Călători anunță modificări temporare în circulația trenurilor dintre București Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară.
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