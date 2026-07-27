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Mai multe trenuri între Gara de Nord și Aeroportul Henri Coandă vor fi anulate în noaptea de 30 spre 31 iulie

Aeroportul Otopeni

Aeroportul Otopeni

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 11:06

CFR Călători anunță modificări temporare în circulația trenurilor dintre București Nord și Aeroportul Internațional Henri Coandă, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară.

Restricțiile vor fi aplicate în noaptea de 30 spre 31 iulie, în intervalul orar 00:20–03:00. Mai multe trenuri vor fi anulate, iar pentru preluarea călătorilor vor fi introduse alte curse.

Trenurile care nu vor circula

Trenul R-M 7901, cu plecare din București Nord la ora 00:30 și sosire la Aeroportul Henri Coandă la ora 00:51, va fi anulat. Nu va circula nici trenul R-M 7902, programat să plece de la aeroport la ora 00:32 și să ajungă în Gara de Nord la ora 00:57.

Vor fi anulate și trenurile R-M 7903, cu plecare din București Nord la ora 01:50, R-M 7904, cu plecare de la Aeroportul Henri Coandă la ora 01:12, precum și R-M 7906, programat să plece de la aeroport la ora 02:32. Aceste curse ar fi trebuit să oprească și în stația Parc Mogoșoaia.

Ce trenuri vor circula în locul curselor anulate

Pentru asigurarea transportului călătorilor, CFR Călători va introduce trenul R-M 7961, cu plecare din București Nord la ora 00:30 și sosire la Aeroportul Henri Coandă la ora 00:58. De la aeroport spre Gara de Nord vor circula trenurile R-M 7962, cu plecare la ora 00:39 și sosire la ora 01:12, și R-M 7964, cu plecare la ora 01:39 și sosire la ora 02:12.

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