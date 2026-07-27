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Locale· 1 min citire
Incendiu puternic la o fabrică de prelucrare a lemnului din Bistrița-Năsăud. Flăcările au cuprins până la 1.000 de metri pătrați - VIDEO
Incendiu Bistrița - Năsăud
Un incendiu puternic a izbucnit la acoperișul unui atelier aflat în incinta unei fabrici de prelucrare a lemnului din localitatea Susenii Bârgăului. Pompierii militari intervin cu mai multe autospeciale pentru a împiedica extinderea flăcărilor.
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