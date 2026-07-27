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Incendiu puternic la o fabrică de prelucrare a lemnului din Bistrița-Năsăud. Flăcările au cuprins până la 1.000 de metri pătrați - VIDEO

Incendiu Bistrița - Năsăud

Incendiu Bistrița - Năsăud

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 08:10

Un incendiu puternic a izbucnit la acoperișul unui atelier aflat în incinta unei fabrici de prelucrare a lemnului din localitatea Susenii Bârgăului. Pompierii militari intervin cu mai multe autospeciale pentru a împiedica extinderea flăcărilor.

Incendiul se manifestă pe o suprafață estimată la aproximativ 800-1.000 de metri pătrați. Până în acest moment nu au fost înregistrate victime, iar focul nu s-a propagat la construcțiile învecinate.

Mobilizare amplă a pompierilor

La locul incendiului au fost trimise patru autospeciale de stingere, o autospecială de lucru și salvare de la înălțime și un echipaj de prim ajutor SMURD.

La intervenție participă și Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență din Prundu Bârgăului, Josenii Bârgăului și Livezile.

Mai multe butelii, scoase din zona incendiului

În timpul intervenției, pompierii au identificat 15 butelii, dintre care cinci erau încărcate cu gaz. Acestea au fost îndepărtate și izolate pentru eliminarea pericolului de explozie.

„Pe timpul intervenției au fost identificate 15 butelii, dintre care 5 încărcate cu gaz. Toate au fost izolate de zona de manifestare a incendiului, fiind eliminate riscurile asociate acestora”, au transmis reprezentanții ISU Bistrița-Năsăud.

Intervenția pentru lichidarea completă a incendiului este în desfășurare.

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