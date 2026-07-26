Zeci de mii de credincioși, la pelerinajul de la Mănăstirea Pantocrator. Ultima zi de închinare la icoana Maicii Domnului Portărița

Publicat 26 iul. 2026, 14:37 Sursă Realitatea PLUS

Zeci de mii de credincioși au ajuns, în ultimele zile, la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, pentru a se ruga la racla cu moaștele Sfintei Maria Magdalena și la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Portărița.

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