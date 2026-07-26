Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Zeci de mii de credincioși, la pelerinajul de la Mănăstirea Pantocrator. Ultima zi de închinare la icoana Maicii Domnului Portărița
Publicat26 iul. 2026, 14:37
SursăRealitatea PLUS
Zeci de mii de credincioși au ajuns, în ultimele zile, la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, pentru a se ruga la racla cu moaștele Sfintei Maria Magdalena și la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Portărița.
Citește și
- 14:05Incendiu la un container al salvamarilor din Mamaia Nord. Pompierii au intervenit de urgență - VIDEO
- 13:52Alertă în Dolj! O minoră de 14 ani a dispărut după ce a plecat voluntar de acasă
- 11:04Reacția MApN după doborârea celei de-a treia drone intrate în spațiul aerian al României: „Piloții noștri au doborât-o deasupra Mării Negre”
- 10:54Un tânăr care voia să dea la medicină a murit într-un cumplit accident. Luca avea 18 ani
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News