Tragedie în Galați. Un copil de un an și două luni a murit după ce a fost călcat cu mașina de tatăl său, în curtea casei

Un copil de un an și două luni și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs în comuna Nicorești, județul Galați. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
Un copil de un an și două luni a murit după ce a fost lovit de o mașină
Un accident cumplit s-a produs sâmbătă în satul Ionășești, comuna Nicorești, județul Galați, unde un copil în vârstă de doar un an și două luni și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism. Echipajele medicale au încercat timp de peste o oră să îl readucă la viață, însă, din păcate, manevrele de resuscitare nu au avut succes.
Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.
Cum s-a produs accidentul
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Galați, accidentul a avut loc în jurul orei 14:12.
Din primele cercetări reiese că un bărbat în vârstă de 32 de ani, din aceeași localitate, a pus în mișcare un autoturism care era parcat în fața unui imobil și a efectuat un viraj la stânga.
În acel moment, copilul ar fi ieșit din curtea locuinței și ar fi traversat prin fața mașinii, fiind surprins de autoturism și accidentat cu roata din stânga-față.
Medicii au încercat să îl salveze mai bine de o oră
La locul accidentului a fost trimis de urgență un echipaj medical, care a început imediat manevrele de resuscitare.
Cadrele medicale au depus eforturi susținute pentru salvarea micuțului timp de peste o oră, însă, în cele din urmă, au fost nevoite să constate decesul acestuia.
Șoferul nu consumase alcool
Conducătorul auto a fost testat la fața locului cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de producerea accidentului.
Autoritățile continuă verificările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs tragedia.