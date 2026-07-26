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Locale· 1 min citire
Imaginile groazei din nava lovită de drona care a acostat la Constanța
Nava lovită
Publicat26 iul. 2026, 10:23
SursăRealitatea PLUS
Încă o navă a fost lovită de o dronă! Doi dintre marinarii aflați la bord au murit. Ambarcațiunea a reușit să ajungă în Portul Constanța, chiar dacă are o gaură uriașă în prova.
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