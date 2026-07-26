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Imaginile groazei din nava lovită de drona care a acostat la Constanța

Nava lovită

Nava lovită

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat26 iul. 2026, 10:23
SursăRealitatea PLUS

Încă o navă a fost lovită de o dronă! Doi dintre marinarii aflați la bord au murit. Ambarcațiunea a reușit să ajungă în Portul Constanța, chiar dacă are o gaură uriașă în prova.

Imaginile surprinse arată forța exploziei care a sfâșiat corpul navei.

Atacul a avut loc în timp ce nava era încă în portul ucrainean Pivdennîi, una dintre țintele vizate în ultimele zile de bombardamentele rusești.

La bord se aflau 22 de marinari filipinezi.

Doi dintre ei au murit, 12 au fost răniți, iar unul este în continuare dispărut.

În ciuda avariilor majore, comandantul a reușit să scoată nava din zona de război și să ajungă pe propriile motoare în Portul Constanța.

După verificările autorităților și evaluarea pagubelor, cargoul urmează să își continue drumul spre Istanbul.

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