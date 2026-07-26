RO-Alert în nordul județului Tulcea: există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Oamenii, sfătuiți să se adăpostească

Publicat 26 iul. 2026, 10:34 Actualizat 26 iul. 2026, 10:37 Sursă Realitatea PLUS

Un mesaj RO-Alert a fost emis duminică dimineață, 26 iulie 2026, pentru zona de nord a județului Tulcea. Avertizarea a fost recepționată la ora 10:16 și anunță posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

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