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Locale· 1 min citire
RO-Alert în nordul județului Tulcea: există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Oamenii, sfătuiți să se adăpostească
Drone România
Publicat26 iul. 2026, 10:34
Actualizat26 iul. 2026, 10:37
SursăRealitatea PLUS
Un mesaj RO-Alert a fost emis duminică dimineață, 26 iulie 2026, pentru zona de nord a județului Tulcea. Avertizarea a fost recepționată la ora 10:16 și anunță posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.
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