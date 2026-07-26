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Locale· 1 min citire

RO-Alert în nordul județului Tulcea: există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Oamenii, sfătuiți să se adăpostească

Drone România

Drone România

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iul. 2026, 10:34
Actualizat26 iul. 2026, 10:37
SursăRealitatea PLUS

Un mesaj RO-Alert a fost emis duminică dimineață, 26 iulie 2026, pentru zona de nord a județului Tulcea. Avertizarea a fost recepționată la ora 10:16 și anunță posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Autoritățile le recomandă oamenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în spații de protecție civilă. Cei care nu au un adăpost în apropiere sunt sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

Avertizarea este valabilă aproximativ 90 de minute

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min.”, se arată în mesajul transmis de IGSU.

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