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Căutări de amploare între Buzău și Maxenu, după ce un trecător a văzut un obiect luminos căzând din cer. Anunțul pompierilor

Pompieri

Pompieri

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 08:06

Pompierii buzoieni au desfășurat căutări timp de mai multe ore pe un teren situat între municipiul Buzău și localitatea Maxenu, după ce un trecător a sunat la 112 și a anunțat că ar fi văzut un obiect luminos căzând.

Mai multe echipaje au fost trimise în zonă, iar verificările s-au întins pe o suprafață de aproximativ nouă hectare. În urma căutărilor nu a fost descoperit niciun obiect și nici alte urme care să confirme sesizarea.

Apelul la 112 a fost făcut în cursul serii

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău, apelul a fost primit din partea unei persoane care trecea prin zonă și care ar fi observat obiectul luminos.

„A fost un apel aseară din partea unui trecător care ar fi observat un obiect luminos ce ar fi căzut. La fața locului au ajuns echipaje dar nu s-a identificat nimic”, a declarat maiorul George Crețu din cadrul ISU Buzău pentru Agerpres.

Pompierii s-au deplasat la fața locului în jurul orei 23:00 și au verificat zona pe parcursul nopții.

Prefectul crede că ar fi putut fi un arc electric

Instituția Prefectului a transmis că lumina observată de trecător ar fi putut proveni de la un arc electric, având în vedere că prin zona respectivă trece o rețea de înaltă tensiune.

„Căutările s-au efectuat pe o suprafață de nouă hectare azi-noapte și nu s-a identificat nimic. Nu s-a găsit nimic, mă gândesc la un arc electric pentru că trece o rețea de înaltă tensiune pe acolo. La ora 23:00 s-au deplasat (pompierii - n.r.) la fața locului”, a declarat prefectul județului Buzău, Leonard Dimian.

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