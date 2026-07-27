Căutări de amploare între Buzău și Maxenu, după ce un trecător a văzut un obiect luminos căzând din cer. Anunțul pompierilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 08:06

Pompierii buzoieni au desfășurat căutări timp de mai multe ore pe un teren situat între municipiul Buzău și localitatea Maxenu, după ce un trecător a sunat la 112 și a anunțat că ar fi văzut un obiect luminos căzând.

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