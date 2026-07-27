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Locale· 2 min citire
Căutări de amploare între Buzău și Maxenu, după ce un trecător a văzut un obiect luminos căzând din cer. Anunțul pompierilor
Pompieri
Pompierii buzoieni au desfășurat căutări timp de mai multe ore pe un teren situat între municipiul Buzău și localitatea Maxenu, după ce un trecător a sunat la 112 și a anunțat că ar fi văzut un obiect luminos căzând.
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