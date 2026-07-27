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Locale· 2 min citire
Doi frați de 12 și 15 ani au murit înecați în Râul Moldova, după ce au sărit în apă să-și salveze sora de 6 ani
ISU Neamț
Doi frați, în vârstă de 12 și 15 ani, au murit înecați duminică, după ce au sărit în apele Râului Moldova pentru a-și salva sora de 6 ani. Fetița a fost scoasă din apă de o persoană aflată în zonă și transportată la spital, însă cei doi băieți nu au mai putut fi salvați.
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