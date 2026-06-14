Metoda inedită a rușilor prin care transportă combustibil în Crimeea, de teama ucrainenilor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iun. 2026, 18:18

Armata rusă a fost obligată să apeleze la o operațiune logistică neobișnuită pentru a sparge blocada din Crimeea, pe fondul panicii de la Kremlin. Campania sistematică de interdicție aeriană și terestră dusă de Ucraina a tăiat rutele tradiționale de aprovizionare ale peninsulei, forțând forțele de ocupație ruse să recurgă la metode disperate pentru a transporta muniție și echipamente militare.

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