Armata rusă a fost obligată să apeleze la o operațiune logistică neobișnuită pentru a sparge blocada din Crimeea, pe fondul panicii de la Kremlin. Campania sistematică de interdicție aeriană și terestră dusă de Ucraina a tăiat rutele tradiționale de aprovizionare ale peninsulei, forțând forțele de ocupație ruse să recurgă la metode disperate pentru a transporta muniție și echipamente militare.
Tactica disperată a Kremlinului în Crimeea
Pentru a fenta blocada impusă de forțele ucrainene, armata rusă a recurs la metode de camuflaj demne de filmele de spionaj. Purtătorul de cuvânt al Marinei Ucrainene, Dmitro Pletenciuk, a dezvăluit că invadatorii modifică acum cisternele grele de combustibil pentru a le da aspectul unor vehicule civile destinate transportului de alimente sau produse lactate. Acestea sunt strecurate cu greu prin coridorul terestru din regiunile ocupate Herson și Zaporojie.
Această schimbare radicală de tactică vine în contextul în care Podul Kerci a fost complet închis pentru trenurile și camioanele încărcate cu combustibil, din cauza riscului uriaș de atac. În plus, feriboturile maritime alternative, pe care Kremlinul se baza anterior pentru aprovizionare, au fost scoase definitiv din uz în urma loviturilor precise cu rachete ucrainene. Potrivit oficialilor de la Kiev, serviciile de informații au confirmat că rușii construiesc suprastructuri false deasupra cisternelor militare pentru a mima transporturile civile de lapte.
Un joc de uzură pe distanțe lungi
Chiar dacă lațul se strânge vizibil în jurul peninsulei, Marina Ucraineană avertizează că mașinăria de război a Rusiei nu a fost stopată în totalitate. Infrastructura militară masivă pe care Moscova a dezvoltat-o în Crimeea dispune încă de rezerve strategice considerabile, iar aviația tactică de pe bazele aeriene din peninsulă rămâne activă și periculoasă.
Totuși, strategia pe termen lung adoptată de Kiev dă roade vizibile. Loviturile sistematice cu drone și rachete asupra podurilor din beton de la Cionhar și Armiansk, alături de ambuscadele constante asupra podurilor de pontoane improvizate, au prăbușit traficul de mărfuri militare grele. Pe autostrada vitală R-280 „Novorossia”, volumele de transport au scăzut cu până la 71%.
În paralel, forțele ucrainene vânează tehnologia Moscovei și pe frontul de est. În regiunea Luhansk, un atac de precizie a pulverizat baza unei unități ruse de drone de recunoaștere de lângă Dovjansk. De asemenea, printre ruinele din Avdiivka, echipele de asalt ucrainene au localizat și distrus un atelier industrial folosit de inamic pentru producția și repararea dronelor de luptă.
Benzina și motorina, raționalizate în Moscova și Sankt Petersburg
Efectele campaniei ucrainene asupra infrastructurii energetice rusești au trecut de linia frontului și lovesc acum direct în inima Rusiei. Marile lanțuri de benzinării din Moscova, Sankt Petersburg și Republica Tatarstan au fost obligate să înceapă raționalizarea drastică a combustibilului pentru populație, conform jurnaliștilor de la Novaia Gazeta.
Cele mai severe restricții au fost documentate la stațiile gigantului Tatneft, unde șoferii nu pot alimenta mai mult de 20 de litri de benzină și 40 de litri de motorină pentru un vehicul. Deși autoritățile din Sankt Petersburg încearcă să liniștească populația prin comunicate în care susțin că nu există premisele unei crize, realitatea din teren este complet diferită. La stațiile Rosneft din capitală, vânzările au fost plafonate la 90 de litri per vehicul, în timp ce Lukoil a introdus o limită de maximum 100 de litri pe o singură chitanță.
Rafinăriile rusești, îngenuncheate de dronele ucrainene
Această criză fără precedent este rezultatul unei campanii devastatoare coordonate de Forțele de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei. Numai în luna mai, dronele ucrainene au lovit rafinăriile rusești de 16 ori, atacuri la care se adaugă alte 10 lovituri de precizie asupra depozitelor de stocare și a terminalelor maritime de export.
Până la jumătatea lunii mai, Statul Major ucrainean a confirmat avarierea gravă a 10 rafinării mari din Rusia într-un interval de doar 30 de zile, șase dintre acestea fiind forțate să își oprească complet producția. Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că raidurile au scos din funcțiune o parte masivă din capacitatea de rafinare internă a Kremlinului.
Dacă inițial raționalizarea combustibilului era limitată la teritoriile ocupate din Crimeea sau Donețk, criza a spart blocada și a intrat puternic în districtul Moscovei. Guvernul rus încearcă cu disperare să protejeze piața internă prin măsuri protecționiste dure, interzicând total exporturile de combustibil pentru aviație până în noiembrie și prelungind interdicția la exportul de benzină.
Cu toate acestea, Kremlinul nu poate profita de creșterea prețurilor globale la petrol, stimulată de tensiunile din Orientul Mijlociu și de blocada din Strâmtoarea Hormuz. Rutele sale interne de transport sunt fragmentate, iar hub-uri majore precum uzina „Azot” din Tula sau stația „Efimovka” din Volgograd continuă să ardă în urma atacurilor recente. În acest context, cozile de la stațiile de alimentare din Moscova promit să devină noua normalitate.