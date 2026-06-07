Facturile uriașe la curent ar putea deveni istorie. UE pregătește o schimbare majoră care vizează milioane de consumatori

Uniunea Europeană pregătește o serie de măsuri care ar putea schimba radical modul în care este produsă, distribuită și taxată energia electrică în statele membre.

În contextul în care facturile la curent au crescut semnificativ în ultimii ani, Bruxelles-ul lucrează la un nou regulament care are ca obiectiv reducerea costurilor suportate de consumatori și accelerarea tranziției către energia regenerabilă.

Planul vine într-un moment sensibil pentru piața energetică europeană. Tensiunile internaționale și conflictul din Orientul Mijlociu au readus în prim-plan problema dependenței Europei de combustibilii fosili importați, iar oficialii europeni caută soluții pentru a limita impactul acestor evoluții asupra populației și economiei.

Bruxelles-ul pregătește noi reguli pentru piața energiei

Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, Comisia Europeană pregătește un regulament care va include termene clare pentru extinderea utilizării contoarelor inteligente și o serie de modificări fiscale menite să favorizeze energia regenerabilă.

Una dintre direcțiile analizate este reducerea taxării pentru energia curată comparativ cu sursele tradiționale bazate pe gaze naturale sau cărbune. Oficialii europeni consideră că actualele costuri ale energiei nu sunt influențate doar de prețurile de pe piețe, ci și de cheltuielile generate de funcționarea întregului sistem energetic.

„Această propunere abordează preocupările legate de creşterea costurilor energiei, deoarece acestea sunt influenţate nu numai de preţurile ridicate şi volatile, ci şi de creşterea costurilor în interiorul sistemului”, se precizează în documentul executivului comunitar.

Europa vrea să reducă dependența de combustibilii importați

Noua strategie reflectă dorința Uniunii Europene de a accelera trecerea de la petrol și gaze către energia produsă local din surse regenerabile.

Deși în ultimii ani au fost realizate investiții importante în energia eoliană și fotovoltaică, Europa continuă să depindă într-o proporție de aproximativ 57% de combustibilii fosili importați pentru acoperirea necesarului energetic.

În plus, efectele conflictului din Iran se resimt deja asupra economiei europene. Potrivit estimărilor Comisiei Europene, majorările de preț generate de tensiunile din regiune cresc costurile importurilor energetice ale Europei cu aproximativ 500 de milioane de euro în fiecare zi.

Taxe mai mici pentru electricitate și sprijin pentru marile industrii

Pentru a accelera procesul de electrificare, Comisia Europeană analizează posibilitatea ca nivelul minim al accizei aplicate energiei electrice să fie mai redus decât cel practicat în cazul gazelor naturale.

În același timp, Bruxelles-ul caută soluții prin care marile companii consumatoare de energie să beneficieze de o fiscalitate mai favorabilă. Numeroase industrii au avertizat în ultimii ani că prețurile ridicate la energie le afectează competitivitatea și capacitatea de a investi, existând inclusiv riscul închiderii unor unități de producție.

Propunerea oficială urmează să fie prezentată luna viitoare, împreună cu o strategie amplă de electrificare la nivelul Uniunii Europene.

Contoarele inteligente devin o prioritate

O componentă importantă a viitorului regulament este extinderea utilizării contoarelor inteligente.

Comisia Europeană dorește ca cel puțin jumătate dintre consumatorii finali din fiecare stat membru să fie acoperiți de astfel de sisteme până la sfârșitul acestui deceniu. Mai mult, obiectivul ar urma să crească la minimum 65% până în anul 2033.

Prin intermediul acestor tehnologii, consumatorii și prosumatorii vor putea gestiona mai eficient consumul de energie, iar cei care produc electricitate din surse regenerabile vor fi încurajați să livreze energie în rețea în perioadele în care cererea este ridicată.

„Utilizatorii reţelelor electrice ar trebui stimulaţi să se comporte într-un mod prietenos cu sistemul, ajustându-şi consumul de energie sau mutându-l către momentele şi locurile în care sunt disponibile cele mai ieftine surse de energie şi când este cel mai rentabil pentru întregul sistem”, se arată în documentul Comisiei.

Rețelele electrice trebuie modernizate

Executivul european urmărește și creșterea flexibilității rețelelor energetice pentru a evita situațiile în care producătorii de energie regenerabilă sunt obligați să oprească instalațiile în perioadele cu producție ridicată.

În prezent, în anumite zile cu mult soare sau vânt, cantitatea de energie produsă depășește consumul disponibil, iar infrastructura existentă nu permite valorificarea eficientă a întregii producții.

Deși Uniunea Europeană dispune de cea mai interconectată rețea energetică din lume, oficialii recunosc că sunt necesare investiții masive pentru modernizarea acesteia și pentru adaptarea la noile cerințe ale pieței.

România se află printre țările cu energie scumpă

Implementarea noilor măsuri ar putea fi însă dificilă în unele state membre. România este unul dintre exemplele invocate atunci când vine vorba despre provocările tranziției energetice.

Sistemul energetic național nu este încă pe deplin pregătit pentru astfel de schimbări, iar capacitățile de stocare a energiei rămân insuficient dezvoltate.

Datele Eurostat arată că România ocupa locul 8 în Uniunea Europeană în ceea ce privește prețul energiei electrice în a doua jumătate a anului trecut, cu aproape 0,3 euro pentru fiecare kilowatt-oră consumat.

Situația devine și mai dificilă atunci când costurile sunt raportate la puterea de cumpărare. Din această perspectivă, România se afla pe primul loc în Uniunea Europeană, cu aproape 50 de euro pentru fiecare 100 kWh.