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Actual· 2 min citire
Călin Georgescu, mesaj de Duminica Sfinților Români: „Este o chemare la demnitatea poporului nostru și la rădăcini. Putem renaște!”
Foto/Arhivă/Inquam
Călin Georgescu a transmis un mesaj profund cu ocazia Duminicii Sfinților Români, printr-o postare publicată pe rețelele sale de socializare. Acesta a lansat un apel la redescoperirea identității și a demnității naționale, punând accent pe valorile spirituale transmise de generațiile anterioare și pe necesitatea unei renașteri interioare a societății.
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