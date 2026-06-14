Război total în Asociația Vânătorilor din Vâlcea. Directorul suspendat respinge toata acuzațiile

Publicat 14 iun. 2026, 14:17 Sursă Realitatea PLUS

Scandal uriaș la Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Vâlcea. Directorul instituției, Ion Antonescu, suspendat recent din funcție pe fondul unor acuzații privind posibile nereguli financiare și încălcări ale statutului, este acuzat de către președintele asociației, Veronel Rădulescu, că încearcă să îi însceneze capcane care l-ar putea băga la închisoare.

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