Război total în Asociația Vânătorilor din Vâlcea. Directorul suspendat respinge toata acuzațiile

Scandal uriaș la Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Vâlcea. Directorul instituției, Ion Antonescu, suspendat recent din funcție pe fondul unor acuzații privind posibile nereguli financiare și încălcări ale statutului, este acuzat de către președintele asociației, Veronel Rădulescu, că încearcă să îi însceneze capcane care l-ar putea băga la închisoare.
De cealaltă parte, directorul ilegitim Ion Antonescu respinge categoric toate acuzațiile. Întrebat de Realitatea PLUS dacă poate confirma acuzațiile, Ion Antonescu i-a scos la propriu de braț afară pe jurnaliștii noștri prezenți la o ședință ilegitimă convocată de către acesta.
Acuzații grave și tabere opuse la AJVPS Vâlcea
Revoltă de proporții în Râmnicu Vâlcea, după ce directorului Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor sportivi Vâlcea, Ion Antonescu, a fost suspendat din funcție din presupuse motive legate de fraudă. Acuzațiile vin din partea lui Veronel Rădulescu.
Potrivit președintelui asociației, Veronel Rădulescu, conflictul ar fi început după ce acesta a cerut explicații privind mai multe presupuse nereguli descoperite în activitatea organizației. Mai apoi, Veronel Rădulescu a acuzat că acoliții directorului demis ar fi încercat să îi însceneze o faptă cu care ar fi putut intra la închisoare.
Mai exact, Veronel acuză că Ion Antonescu a vorbit cu mai mulți membri ai asociației să îl ducă la vânătoare și să îi însceneze faptul că a împușcat un animal protejat prin lege.
Acuzațiile sunt susținute și de unii membri ai asociației, care afirmă că discuțiile respective au fost surprinse de camere de supraveghere.
Deși eliminat din funcția de director, Ion Antonescu a convocat o adunare la care au participat aproximativ 50-60 de persoane, deși asociația are în jur de 9.000 de membri.
Jurnaliștii Realitatea Plus au mers direct la fața locului pentru a pune întrebări, Ion Antonescu a respins categoric toate acuzațiile, și nu doar atât. Acesta a luat-o de braț și a încercat să o dea afară pe colega noastră, în timp ce aceasta își făcea datoria și punea întrebări legate de această situație.
Susținătorii lui Veronel Rădulescu consideră că întâlnirea nu a fost una legală, în timp ce majoritatea celor prezenți în sală au început să fie deranjați de prezența jurnaliștilor noștri.
Scandalul a degenerat când în ședința convocată de Antonescu, cei prezenți au continuat să ridice tonul asupra echipei noastre, venite la fața locului pentru a afla care este adevărul în acest caz.