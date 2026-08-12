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Politica· 2 min citire
CCR decide astăzi soarta lui Dominic Fritz la Primăria Timișoara. Judecătorii analizează sesizările privind legea ANI
Dominic Fritz
Publicat12 aug. 2026, 07:55
SursăRealitatea PLUS
Curtea Constituțională urmează să analizeze miercuri, de la ora 12:00, cele două sesizări depuse în legătură cu legea ANI. Una dintre contestații vine din partea USR, iar cealaltă din partea președintelui României. În centrul disputei se află inclusiv un articol care l-ar putea afecta pe Dominic Fritz, primarul Timișoarei și liderul USR, conform Realitatea PLUS.
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