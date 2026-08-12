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Politica· 2 min citire

CCR decide astăzi soarta lui Dominic Fritz la Primăria Timișoara. Judecătorii analizează sesizările privind legea ANI

Dominic Fritz

Dominic Fritz

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 07:55
SursăRealitatea PLUS

Curtea Constituțională urmează să analizeze miercuri, de la ora 12:00, cele două sesizări depuse în legătură cu legea ANI. Una dintre contestații vine din partea USR, iar cealaltă din partea președintelui României. În centrul disputei se află inclusiv un articol care l-ar putea afecta pe Dominic Fritz, primarul Timișoarei și liderul USR, conform Realitatea PLUS.

Legea ANI, analizată de judecătorii CCR

Cele două sesizări contestă mai multe prevederi ale legii. Una dintre principalele probleme invocate este încălcarea principiului neretroactivității, în cazul articolului care ar putea avea efecte asupra situației lui Dominic Fritz.

USR susține că legea ar fi fost făcută special pentru liderul partidului și contestă modul în care noile reguli ar urma să fie aplicate. De cealaltă parte, PSD susține că aceleași reguli trebuie să se aplice tuturor aleșilor care se află într-o situație similară, nu doar primarului Timișoarei.

Judecătorii constituționali vor analiza și articolul referitor la declarațiile de avere. Sesizările reclamă faptul că prevederea care impune publicarea declarațiilor de avere ale partenerilor de viață ai demnitarilor ar fi neconstituțională.

Decizia CCR este așteptată cu atât mai mult cu cât de verdictul judecătorilor depinde ce se va întâmpla mai departe cu legea și, implicit, cu prevederile care îl pot afecta pe Dominic Fritz.

Pe masa CCR ajunge și strategia de biodiversitate

Ședința Curții Constituționale nu se limitează la legea ANI. Pe ordinea de zi se află și sesizările depuse împotriva strategiei de biodiversitate, un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență.

În cazul în care judecătorii CCR constată probleme de constituționalitate, prevederile vizate vor trebui modificate. Miza este una importantă și din perspectiva fondurilor europene, deoarece îndeplinirea acestor jaloane este legată de banii pe care România trebuie să îi primească prin PNRR.

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