Nicușor Dan, discuție finală cu liderii coaliției pe Legea salarizării - LIVE TEXT

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 15:50

Președintele Nicușor Dan poartă la această oră discuția finală cu liderii din fosta coaliție de guvernare pe Legea salarizării unitare. Ministrul Dragoș Pîslaru avertizează că dacă proiectul de lege nu va fi dezbătut și adoptat de Parlament până pe 31 august, 770 milioane de euro din banii europeni ar rămâne blocate.

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