Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Scandal pe noua Lege a salarizării. Florin Manole acuză: nici Ministerul Muncii nu are forma finală
Legea salarizării
Publicat11 aug. 2026, 13:43
SursăRealitatea PLUS
Fostul ministru al Muncii, social-democratul Florin Manole, acuză că nici Ministerul Muncii nu are o formă finală a legii salarizării. De asemenea, acesta a adăugat că discuțiile actuale de la Cotroceni au loc pentru a îmbunătăți legea, a o aduce într-o formă finală și, ulterior, a fi votată. De asemenea, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis că nu se poate lua o decizie privind această lege fără se știe resursele.
Citește și
- 14:35Tupeul premierului fluturat de Bolojan. Siegfried Muresan, atac la PSD pe salarizare
- 14:28Energie exportată cu mai puțin de 200 de lei și importată cu 5.000 de lei. Bogdan Ivan avertizează că diferența ajunge în facturi
- 14:18Gheorghe Piperea: „Avem o societate de închidere a minelor care este ea însăși în faliment încă din anul 2006!”
- 14:10Victor Cațavei (AUR): „Creșterea numărului de insolvente – o imagine fidelă a stării deplorabile a mediului economic din România”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News