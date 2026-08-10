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Politica· 2 min citire
Mercenarul politic Ponta strânge trădători din POT și SOS pentru a face jocurile Cotroceniului
Victor Ponta și Sebastian Ghiță (foto arhivă)
Publicat10 aug. 2026, 23:43
SursăRealitate Plus
Ieșit din nou la vânătoare de funcții, oportunistul Victor Ponta este acuzat că își pregătește o revenire cinică pe scena politică, încercând să paraziteze votul suveranist și să rupă din nou bucăți din PSD, potrivit Realitatea Plus. În spatele construcției „Uniți pentru România”, fostul premier nu a făcut altceva decât să strângă traseiștii politici, renegații și dezertorii din POT și SOS, pentru a ridica o nouă platformă personală pe fondul războiului intern din zona naționalistă împotriva lui George Simion și AUR.
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