Mercenarul politic Ponta strânge trădători din POT și SOS pentru a face jocurile Cotroceniului

Publicat 10 aug. 2026, 23:43 Sursă Realitate Plus

Ieșit din nou la vânătoare de funcții, oportunistul Victor Ponta este acuzat că își pregătește o revenire cinică pe scena politică, încercând să paraziteze votul suveranist și să rupă din nou bucăți din PSD, potrivit Realitatea Plus. În spatele construcției „Uniți pentru România”, fostul premier nu a făcut altceva decât să strângă traseiștii politici, renegații și dezertorii din POT și SOS, pentru a ridica o nouă platformă personală pe fondul războiului intern din zona naționalistă împotriva lui George Simion și AUR.

Distribuie articolul