Bogdan Chirieac: „Vor trece ani până vom ieși din criză!”

Publicat 10 aug. 2026, 18:17 Sursă Realitatea PLUS

România a intrat într-o criză atât de profundă încât ar putea dura ani până când economia își va reveni. Este avertismentul lansat de analistul politic Bogdan Chirieac, în exclusivitate la Realitatea Plus. Acesta spune că speranțele unei reveniri economice începând de anul viitor sunt mult prea optimiste.

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