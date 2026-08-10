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Politica· 2 min citire

Bogdan Chirieac: „Vor trece ani până vom ieși din criză!”

Bogdan Chirieac

Bogdan Chirieac

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 aug. 2026, 18:17
SursăRealitatea PLUS

România a intrat într-o criză atât de profundă încât ar putea dura ani până când economia își va reveni. Este avertismentul lansat de analistul politic Bogdan Chirieac, în exclusivitate la Realitatea Plus. Acesta spune că speranțele unei reveniri economice începând de anul viitor sunt mult prea optimiste.

Chireac a declarat că măsurile de austeritate impuse de guvernul Bolojan au îngropat țara, iar singura soluție este ca statul să reducă taxele și cheltuielile.

Bogdan Chirieac: „Bolojan a băgat țara într-o criză fără precedent!”

„Nu sunt vești bune, să știți. Vedem criza energetică, criza carburanților. Nu există variante pe termen scurt.

Ar trebui să micșoreze la loc taxele și impozitele, ar trebui ca statul să investească mai mult în infrastructură, ar trebui ca statul să-și reducă cheltuielile.

Deși asta înseamnă reducerea consumului, dar măcar să le reducă la nivelul veniturilor acolo, ca să nu mai împrumute orbește, cum s-a întâmplat până acum.

Deci nu, noi am intrat după un an cu Bolojan într-o criză atât de profundă încât nu, nu vom ieși ușor.

Va dura ani de zile până vom ieși din această criză. Speranța că va crește consumul până la sfârșitul anului și că vom intra și în creștere economică anul viitor, mie mi se pare mult, mult prea optimist.

Adică nu ne bazăm pe nimic.

Sunt sute de mii de oameni dati afară din mediul privat, dar la stat nu s-a dat afară mai nimic, să știți, nu se pune problema. Aveți zeci de mii de companii închise, IMM-urile sunt lovite de moarte de Bolojan, le-a rupt coloana vertebrală în momentul ăsta. Deci nu sunt motive de bucurie și nici nu sunt motive de speranță prea avansate în momentul ăsta.”, a zis analistul Bogdan Chirieac.

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