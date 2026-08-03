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Economie· 1 min citire

Termocentrala Paroșeni, repornită: Producția de energie pe bază de huilă a fost reluată

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 aug. 2026, 19:37

Revenirea în funcțiune a Termocentralei Paroșeni vine într-un moment critic pentru stabilitatea rețelei naționale. Unitatea energetică se bazează pe stocuri de peste 40.000 de tone de huilă, rezultate în urma lucrărilor de punere în siguranță desfășurate la exploatările miniere din Valea Jiului.

Cărbunele disponibil garantează funcționarea continuă cel puțin până la finalul acestei săptămâni. Cu toate acestea, activitatea de producție ar putea fi prelungită dacă Dispeceratul Energetic Național (DEN) va considera necesară menținerea grupului în rețea pentru acoperirea consumului.

Fără probleme de alimentare pentru populație și firme

Impactul la nivel local este unul pozitiv. Autoritățile județene confirmă că rețeaua electrică funcționează la parametrii optimi, fără riscuri de deconectare.

„Alimentarea cu energie electrică este complet stabilă în tot județul Hunedoara, nefiind înregistrate întreruperi pentru consumatorii casnici sau pentru agenții economici.”

Lorincz Szell, Prefectul Județului Hunedoara

Cărbunele din Valea Jiului, soluție de avarie pe timp de secetă

Decizia de a reporni capacitățile de la Paroșeni survine pe fundalul unui deficit considerabil de producție în sectorul hidroelectric, sever afectat de seceta prelungită și de scăderea debitelor râurilor.

În acest context climatic dificil, resursele de huilă din Valea Jiului devin o ancoră esențială pentru menținerea echilibrului dinamic și asigurarea securității în Sistemul Energetic Național.

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