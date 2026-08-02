Advertising
Advertising
Economie· 2 min citire
Ce este „consumul fantomă” care ne umflă facturile și cum scăpăm de el
Electrocasnice uzuale
Mulți români ajung să plătească mai mult la electricitate vara fără să își dea seama. Specialiștii atarg atenția că o parte din consumul lunar vine din „energia fantomă” — curentul pe care îl folosesc aparatele lăsate în priză chiar și atunci când sunt oprite.
Citește și
- 09:36Piperea (AUR): România a evitat retrogradarea la junk pentru că era o catastrofă pentru bănci și fondurile de pensii
- 16:32Au închis centralele pe cărbune, acum spun că au nevoie de ele. Cum se pasează vina în plină criză energetică
- 12:19Criza energetică se acutizează. CE Oltenia a oprit noaptea trecută un grup energetic de la Rovinari
- 11:59Ursula von der Leyen laudă Ucraina pentru sprijinul acordat ... Franței. Nicio reacție privind ajutorul energetic promis României
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News