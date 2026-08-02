Ce este „consumul fantomă” care ne umflă facturile și cum scăpăm de el

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 13:24

Mulți români ajung să plătească mai mult la electricitate vara fără să își dea seama. Specialiștii atarg atenția că o parte din consumul lunar vine din „energia fantomă” — curentul pe care îl folosesc aparatele lăsate în priză chiar și atunci când sunt oprite.

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