Piperea (AUR): România a evitat retrogradarea la junk pentru că era o catastrofă pentru bănci și fondurile de pensii

Publicat 2 aug. 2026, 09:36 Actualizat 2 aug. 2026, 09:39 Sursă Realitatea PLUS

„Dacă Ilie Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria, România va intra în faliment în februarie 2027”, a spus europarlamentarul Gheorghe Piperea, în exclusivitate la REALITATEA PLUS. În plus, acesta a explicat de ce crede el că economia a evitat, la limită, retrogradarea la „junk”.

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