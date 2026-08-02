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Economie· 1 min citire
Piperea (AUR): România a evitat retrogradarea la junk pentru că era o catastrofă pentru bănci și fondurile de pensii
Publicat2 aug. 2026, 09:36
Actualizat2 aug. 2026, 09:39
SursăRealitatea PLUS
„Dacă Ilie Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria, România va intra în faliment în februarie 2027”, a spus europarlamentarul Gheorghe Piperea, în exclusivitate la REALITATEA PLUS. În plus, acesta a explicat de ce crede el că economia a evitat, la limită, retrogradarea la „junk”.
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